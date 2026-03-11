Тень плацдарма на Африканском роге: Израиль тайно готовит базу у Красного моря против хуситов

Израиль тайно готовит строительство базы в самопровозглашенной Республике Сомалиленд, чтобы наносить удары по хуситам из Йемена. Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Территория Сомалиленда выходит к устью Красного моря. Израиль стал первой страной, признавшей эту республику, — 26 декабря 2025 года обе стороны подписали декларацию о взаимном признании. Министр при канцелярии президента Сомалиленда Хадар Хусейн Абди подтвердил переговоры о стратегическом партнерстве в безопасности.

Планы на базу

Израиль ищет плацдарм у Красного моря на фоне обострения с Ираном. Блумберг пишет, что страна втайне готовит базу именно для ударов по йеменским хуситам. Побережье Сомалиленда идеально подходит под такую задачу — оттуда легко добираться до зон активности противника.

Хуситы, или движение "Ансар Алла", контролируют север Йемена и уже не раз угрожали Израилю. Любое присутствие еврейского государства они объявили законной целью. Наблюдатели видят в этом шаге защиту ключевых морских путей.

Стратегическое положение Сомалиленда на Африканском роге усиливает ценность проекта. Устье Красного моря — узкое место для судоходства, где угрозы хуситов бьют по глобальным цепочкам. Израиль рассчитывает на разведку и операции оттуда.

Планы пока держат в секрете, но источники Блумберг раскрыли суть. База поможет мониторить и пресекать атаки проиранской группировки. Это часть более широкой игры в регионе.

Подтверждения из Сомалиленда

Министр Хадар Хусейн Абди дал комментарий агентству. Он назвал будущую связь стратегическим партнерством, которое затронет "много вещей". Стороны якобы не касались темы именно военной базы.

Израиль втайне планирует создание потенциальной базы в устье Красного моря для нанесения ударов по... хуситам Йемена, — говорится в статье блумберга.

Неназванные чиновники Сомалиленда добавляют детали: Израилю разрешат сбор разведданных и проведение операций против хуситов.

26 декабря 2025 года Израиль официально признал Сомалиленд. Подписали совместную декларацию — первый такой случай в мире. Это заложило основу для безопасности.

Сомалиленд давно ждет международного статуса. Партнерство с Израилем укрепит позиции республики. Переговоры идут полным ходом, хоть и без публичных деталей.

Реакции сторон

Власти Сомали отвергли действия Израиля как посягательство на суверенитет. Большинство африканских и арабских стран поддержали Могадишо. Лига арабских государств и Африканский союз тоже встали на сторону Сомали.

Хуситы отреагировали резко: любое израильское присутствие — военная цель. Группировка уже проводит атаки в Красном море. Это усложняет ситуацию для всех игроков.

Израиль видит в Сомалиленде форпост против угроз с севера. Планы вписываются в контекст ирано-израильского противостояния. Регион кипит от новых альянсов.

Агентство Блумберг опирается на источники в обеих столицах. Факты подтверждают неназванные чиновники. Пока официальных заявлений от Иерусалима нет.