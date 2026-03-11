Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Флаг Израиля
Флаг Израиля
© commons.wikimedia.org by Chenspec is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Мир
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 12:24

Тень плацдарма на Африканском роге: Израиль тайно готовит базу у Красного моря против хуситов

Израиль тайно готовит строительство базы в самопровозглашенной Республике Сомалиленд, чтобы наносить удары по хуситам из Йемена. Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Территория Сомалиленда выходит к устью Красного моря. Израиль стал первой страной, признавшей эту республику, — 26 декабря 2025 года обе стороны подписали декларацию о взаимном признании. Министр при канцелярии президента Сомалиленда Хадар Хусейн Абди подтвердил переговоры о стратегическом партнерстве в безопасности.

Планы на базу

Израиль ищет плацдарм у Красного моря на фоне обострения с Ираном. Блумберг пишет, что страна втайне готовит базу именно для ударов по йеменским хуситам. Побережье Сомалиленда идеально подходит под такую задачу — оттуда легко добираться до зон активности противника.

Хуситы, или движение "Ансар Алла", контролируют север Йемена и уже не раз угрожали Израилю. Любое присутствие еврейского государства они объявили законной целью. Наблюдатели видят в этом шаге защиту ключевых морских путей.

Стратегическое положение Сомалиленда на Африканском роге усиливает ценность проекта. Устье Красного моря — узкое место для судоходства, где угрозы хуситов бьют по глобальным цепочкам. Израиль рассчитывает на разведку и операции оттуда.

Планы пока держат в секрете, но источники Блумберг раскрыли суть. База поможет мониторить и пресекать атаки проиранской группировки. Это часть более широкой игры в регионе.

Подтверждения из Сомалиленда

Министр Хадар Хусейн Абди дал комментарий агентству. Он назвал будущую связь стратегическим партнерством, которое затронет "много вещей". Стороны якобы не касались темы именно военной базы.

Израиль втайне планирует создание потенциальной базы в устье Красного моря для нанесения ударов по... хуситам Йемена, — говорится в статье блумберга.

Неназванные чиновники Сомалиленда добавляют детали: Израилю разрешат сбор разведданных и проведение операций против хуситов.

26 декабря 2025 года Израиль официально признал Сомалиленд. Подписали совместную декларацию — первый такой случай в мире. Это заложило основу для безопасности.

Сомалиленд давно ждет международного статуса. Партнерство с Израилем укрепит позиции республики. Переговоры идут полным ходом, хоть и без публичных деталей.

Реакции сторон

Власти Сомали отвергли действия Израиля как посягательство на суверенитет. Большинство африканских и арабских стран поддержали Могадишо. Лига арабских государств и Африканский союз тоже встали на сторону Сомали.

Хуситы отреагировали резко: любое израильское присутствие — военная цель. Группировка уже проводит атаки в Красном море. Это усложняет ситуацию для всех игроков.

Израиль видит в Сомалиленде форпост против угроз с севера. Планы вписываются в контекст ирано-израильского противостояния. Регион кипит от новых альянсов.

Агентство Блумберг опирается на источники в обеих столицах. Факты подтверждают неназванные чиновники. Пока официальных заявлений от Иерусалима нет.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Медведев жестко ответил на угрозы Каллас российским военным 23.02.2026 в 23:01
Шенген на замке — танки на ходу: Медведев напомнил Европе о безвизовых поездках 1945 года

Дмитрий Медведев ответил на инициативу Каи Каллас закрыть Европу для российских военных, напомнив о триумфальных походах русской армии прошлых веков.

Читать полностью » В проект стратегии ЕК включили ускорение возврата мигрантов - Euractiv 12.01.2026 в 13:19
Новая стратегия ЕС выходит в феврале: Брюссель усиливает возврат мигрантов и погранконтроль

Еврокомиссия готовит новую миграционную стратегию с шестью ключевыми приоритетами. Узнайте, как это повлияет на контроль границ и ваши права.

Читать полностью » Дания избегает публичных оценок угроз вокруг Гренландии — посол Барбин 12.01.2026 в 13:05
Гренландский узел затягивается: Дания признаёт неопределённость перед интересами Вашингтона

В Дании признают неопределённость перед интересом США к Гренландии, тогда как сам остров балансирует между независимостью и сотрудничеством с Вашингтоном.

Читать полностью » В Стамбуле исполнили судебное решение по отелю Bebek — ТАСС 12.01.2026 в 12:58
Пятизвёздочный отель у Босфора пошёл под снос: скандал в Стамбуле вышел на новый уровень

Пятизвёздочный отель на Босфоре лишился незаконных построек и оказался в эпицентре громкого дела, затронувшего известных актёров и медиаперсон.

Читать полностью » Венгрия сохранила работу транспорта в аномальную зиму — министр Сийярто 12.01.2026 в 12:41
Зима поставила Европу на колени, но одна страна избежала коллапса

Суровая зима парализовала Западную Европу, но Венгрия избежала коллапса — глава МИД страны рассказал, какие системы продолжили работу.

Читать полностью » Трамп заявил о продвижении в урегулировании конфликта на Украине — ТАСС 12.01.2026 в 4:18
Остановить боевые действия любой ценой: Трамп увязал прогресс по Украине с гуманитарной задачей

Трамп заявил о прогрессе в урегулировании на Украине и объяснил, что для него главное — остановить происходящее и спасти жизни.

Читать полностью » Секретная служба нашла подозрительный предмет перед вылетом Трампа — ТАСС 12.01.2026 в 4:18
Безопасность взяла верх над расписанием: вылет Трампа из Флориды прошёл по изменённому сценарию

Перед вылетом Дональда Трампа из Флориды Секретная служба обнаружила подозрительный предмет и изменила маршрут кортежа.

Читать полностью » Пять человеческих голов нашли на пляже Пуэрто Лопес — Ecuavisa 12.01.2026 в 3:44
Лодка вышла в море — и не вернулась прежней: следствие восстанавливает путь жертв у берегов Эквадора

На пляже в Манаби нашли пять человеческих голов: полиция Эквадора проверяет версию убийства в море и возможную связь с вымогательствами.

Читать полностью »

Новости
СКФО
Чистота в каждом глотке: анализ проб Ставропольского края выявил прогресс по сравнению с данными прошлого года
Еда
Тайный ингредиент домашнего майонеза: как температура и порядок влияют на успех соуса
ЦФО
30 сантиметров воды крадут машины: паводки в Подмосковье способны превратить реки в скрытые капканы
Экономика
Займы под нулевую ставку ловят за хвост: разъяснение ФНС по НДФЛ с выгоды от кредитов работодателя
ПФО
Наледь под ногами стала дорогой к деньгам: оренбуржец выиграл суд против управляющей компании
Авто и мото
Китайский тигр прячет когти: знакомый бренд уходит из России, уступая место мощному новичку
ПФО
Мороз стиснул двигатели в тиски: дороги в Казани после -30 градусов превратились в скользкую ловушку
Авто и мото
Ловушка для кошелька захлопнулась наполовину: камеры начнут считать страховку по новым правилам
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet