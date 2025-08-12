Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
H225 Super Puma N53 (4)
H225 Super Puma N53 (4)
© commons.wikimedia.org by Державна служба України з надзвичайних ситуацій is licensed under CC BY-SA 4.0
Алла Малькова Опубликована сегодня в 22:50

АП-55: сможет ли новый дагестанский вертолет составить конкуренцию американским аналогам

На Кизлярском электромеханическом заводе начались испытания нового легкого вертолета АП-55

На Кизлярском электромеханическом заводе (Дагестан) начались летные испытания нового легкого вертолета АП-55. После успешного завершения наземных проверок, включая вибрационные тесты и проверку навигационного оборудования, машина готовится к первым полетам на малых высотах.

Пятиместный вертолет, представленный ранее на международной выставке HeliRussia-2025, оснащен британским двигателем Rolls-Royce мощностью 450 л. с. и способен развивать скорость до 260 км/ч. Его ключевые преимущества — компактность (может садиться на площадки 15x15 метров) и универсальность: модель предназначена для медицинских, спасательных, туристических и бизнес-задач.

Однако эксперты сомневаются в коммерческих перспективах проекта. Главная проблема — зависимость от иностранных комплектующих. Профессор Финансового университета Надежда Капустина отмечает, что без замены двигателя на отечественный аналог массовое производство остается под вопросом.

Конкуренцию АП-55 на мировом рынке составит американский Robinson R66. По мнению директора авиакомпании "Геликс Аэро" Вадима Балдина, выход на международный уровень потребует развитой сервисной сети, что сложно реализовать в текущих условиях. Тем не менее, в России спрос на такие машины есть — их можно использовать для мониторинга инфраструктуры и туристических перевозок.

Если испытания пройдут успешно, Дагестан может стать новым центром российского вертолетостроения наряду с Татарстаном и Бурятией. Но будущее проекта во многом зависит от решения проблемы импортозамещения.

Читайте также

Минздрав КБР: Состояние пострадавших после ЧП на канатной дороге в Нальчике остается под контролем 09.08.2025 в 15:54

Курортный кошмар: как туристы пережили падение с канатки в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии продолжают следить за состоянием пострадавших после инцидента на канатной дороге в курортной зоне Нальчика. По последним данным, двое пациентов уже выписаны из медицинских учреждений, однако четверо других все еще остаются в больнице. Среди оставшихся в стационаре — женщина с травмой позвоночника.

Читать полностью » В Нальчике при обрыве канатной дороги пострадали восемь человек 08.08.2025 в 23:06

Ржавые тросы и безразличные сотрудники: что на самом деле произошло на канатке в Нальчике

В Атажукинском парке Нальчика вечером 8 августа произошло чрезвычайное происшествие — оборвался трос канатной дороги, в результате чего пострадали восемь человек. По данным спасателей, в момент аварии на подъемнике находились 23 человека, часть из которых упала с высоты, а остальных эвакуировали с помощью пожарных лестниц.

Читать полностью » В Дагестане бойцы Росгвардии освободили заложниц из плена бывшего мужа 08.08.2025 в 17:30

Охотничье ружье и требования к судье: как в Дагестане пресекли захват заложников

В Тарумовском районе Дагестана бойцы спецподразделения "Ястреб-Каспий" Росгвардии успешно провели операцию по освобождению двух женщин, захваченных в заложники. Вооруженный 62-летний мужчина, бывший супруг одной из потерпевших, ворвался в дом с охотничьим ружьем и удерживал там свою экс-жену и ее сестру.

Читать полностью » Ингушетию и Татарстан свяжет новый авиамаршрут с 7 октября 07.08.2025 в 18:34

Из Магаса в Казань: как новый рейс изменит жизнь региона

Седьмого октября 2024 года аэропорт "Магас" имени первого Героя России Суламбека Осканова откроет регулярное авиасообщение со столицей Татарстана. Рейсы по маршруту Казань-Магас будут выполняться по вторникам: вылет из Казани запланирован на 08:25, обратный рейс — на 12:10.

Читать полностью » Карачаево-Черкесия закупила для реабилитации участников СВО 150 единиц медтехники 07.08.2025 в 16:20

Новые технологии и помощь: как в КЧР поддерживают военнослужащих и их семьи

В Карачаево-Черкесии активно развивают систему поддержки участников специальной военной операции и их семей. Глава республики Рашид Темрезов сообщил, что для этих целей уже приобретено современное медицинское оборудование, а в Черкесске завершается строительство нового корпуса лечебно-реабилитационного центра.

Читать полностью » В Массовом ДТП с бензовозом в Кабардино-Балкарии есть пять пострадавших 06.08.2025 в 19:54

Чудо на трассе Кавказ: пустой бензовоз предотвратил катастрофу

В Лескенском районе Кабардино-Балкарии произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием пяти легковых автомобилей и грузового бензовоза. Авария случилась днём 6 августа на федеральной трассе "Кавказ" между сёлами Анзорей и Аргудан.

Читать полностью » ФСБ обнаружила у экс-госсекретаря Дагестана мешки с деньгами и оружие 06.08.2025 в 17:49

Спецоперация ФСБ: как возвращали государству нефтекомплекс за 100 млрд рублей

Федеральная служба безопасности провела масштабную операцию, в ходе которой у бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова были обнаружены мешки с деньгами, оружие и драгоценности. Общая стоимость арестованного имущества превысила три миллиарда рублей.

Читать полностью » ФСБ вернула государству крупнейший нефтекомплекс Северного Кавказа 06.08.2025 в 16:36

Спецоперация ФСБ: как экс-чиновник Дагестана лишился нефтеимперии

Федеральные силовики завершили масштабную операцию по возврату государству крупнейшего нефтеперерабатывающего комплекса Северного Кавказа "Дагнефтепродукт", незаконно выведенного из федеральной собственности в начале 2000-х годов. Совместное расследование ФСБ, Генпрокуратуры и МВД вскрыло схему, по которой бывший госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов использовал служебное положение.

Читать полностью »

Красота и здоровье

6 ошибок, из-за которых ваши зубы теряют белизну — как их избежать
Авто и мото

Горящие индикаторы на приборной панели могут стать причиной эвакуации автомобиля
УрФО

В ямальском селе Лопхари обнаружены уникальные серебряные артефакты XII века
Авто и мото

Штраф 500 рублей или передача автомобиля полиции: что выбрать водителю
Наука и технологии

Молоко и здоровье: влияние молочных продуктов на сердечно-сосудистую систему — исследование
СЗФО

В Петербурге борщевик начали выявлять с помощью искусственного интеллекта
Наука и технологии

Новое исследование: моргание связано с защитой глаз от сухости, по данным офтальмологов
Мир

Орбан заявил, что Венгрия могла бы «развалить Украину за день», но не станет этого делать
