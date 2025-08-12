АП-55: сможет ли новый дагестанский вертолет составить конкуренцию американским аналогам

На Кизлярском электромеханическом заводе (Дагестан) начались летные испытания нового легкого вертолета АП-55. После успешного завершения наземных проверок, включая вибрационные тесты и проверку навигационного оборудования, машина готовится к первым полетам на малых высотах.

Пятиместный вертолет, представленный ранее на международной выставке HeliRussia-2025, оснащен британским двигателем Rolls-Royce мощностью 450 л. с. и способен развивать скорость до 260 км/ч. Его ключевые преимущества — компактность (может садиться на площадки 15x15 метров) и универсальность: модель предназначена для медицинских, спасательных, туристических и бизнес-задач.

Однако эксперты сомневаются в коммерческих перспективах проекта. Главная проблема — зависимость от иностранных комплектующих. Профессор Финансового университета Надежда Капустина отмечает, что без замены двигателя на отечественный аналог массовое производство остается под вопросом.

Конкуренцию АП-55 на мировом рынке составит американский Robinson R66. По мнению директора авиакомпании "Геликс Аэро" Вадима Балдина, выход на международный уровень потребует развитой сервисной сети, что сложно реализовать в текущих условиях. Тем не менее, в России спрос на такие машины есть — их можно использовать для мониторинга инфраструктуры и туристических перевозок.

Если испытания пройдут успешно, Дагестан может стать новым центром российского вертолетостроения наряду с Татарстаном и Бурятией. Но будущее проекта во многом зависит от решения проблемы импортозамещения.