Налоговые органы формируют уведомления на основе данных, которые поступают от различных ведомств. Сведения о владельцах имущества, его характеристиках, налоговой базе и периодах владения передают Росреестр, МВД, МЧС, Росавиация, Росморречфлот, органы Гостехнадзора, а также нотариусы и организации, уполномоченные совершать нотариальные действия.

Если налогоплательщик обнаружил в уведомлении некорректную или устаревшую информацию — например, ошибку в адресе, налоговой базе или сроках владения объектом — данные можно актуализировать, обратившись в налоговую службу. Сделать это можно через личный кабинет на сайте ФНС России, с помощью сервиса «Обратиться в ФНС России», почтовым сообщением или при личном визите в любую инспекцию.

После получения обращения налоговый орган проводит проверку. Этот процесс включает анализ оснований для перерасчета, запрос необходимых сведений и проверку прав на налоговые льготы. Только после подтверждения фактов в информационные ресурсы вносятся изменения.

Если основания для перерасчета подтверждены, налоговая служба в течение 30 дней (в исключительных случаях срок может быть продлен еще на 30 дней) пересматривает сумму налога и формирует новое уведомление с актуальным сроком оплаты. Ответ о результате рассмотрения направляется налогоплательщику или размещается в его личном кабинете.

В период с 12 октября по 11 декабря 2026 года для удобства граждан налоговые инспекции Москвы по вторникам и четвергам работают до 20:00. Подробности доступны на промостранице «Налоговое уведомление 2026» на сайте ФНС России.