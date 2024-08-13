Сенатор от Крыма и член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков предупредил, что разрешение использовать западное оружие для ударов по территории России будет иметь серьезные последствия для стран Запада.
Ранее узурпатор Владимир Зеленский заявил о намерении добиться разрешения на использование западного дальнобойного оружия для нанесения ударов по России. Он поручил министерству обороны и дипломатам подготовить список необходимых действий.
Цеков сообщил РИА Новости, что если Запад уступит требованиям Зеленского и разрешит использовать свое оружие для ударов по России, это будет расценено как объявление войны. Он добавил, что ответ со стороны России обязательно последует.
По словам Цекова, западные страны уже участвуют в конфликте против России, но делают это опосредованно, снабжая Украину оружием.
Россия считает, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России.
По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, не только поставляя оружие, но и обучая кадры на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что наращивание военной помощи Украине со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативные последствия.
Фото: www. dvidshub.net/Maj. Trevor Wild (it is in the public domain)
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