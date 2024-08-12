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Испытания АПЛ
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Гендиректор "Севмаша" Михаил Будниченко на форуме "Армия-2024" сообщил, что АПЛ "Архангельск" проходит заводские ходовые испытания

Испытания АПЛ "Архангельск" идут с опережением графика

Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) "Архангельск" проекта 885М ("Ясень-М") проходит заводские ходовые испытания с опережением графика. Об этом сообщил гендиректор "Севмаша" Михаил Будниченко на форуме "Армия-2024".

После завершения заводских испытаний "Архангельск" пройдет государственные испытания, после чего будет передан флоту. "Архангельск" - четвертая АПЛ проекта 885М. "Севмаш" строит еще пять АПЛ этого проекта. Ранее флоту были переданы АПЛ "Северодвинск", "Казань", "Новосибирск" и "Красноярск" проектов 885/885М.

Основным оружием АПЛ проекта 885/885М являются крылатые ракеты "Оникс" и "Калибр-ПЛ". Предполагается, что начиная с шестого корпуса ("Пермь") подлодки этого проекта будут оснащаться гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

Строительство и испытания АПЛ "Архангельск" подтверждают развитие российского подводного флота и укрепление обороноспособности страны.

Фото: Wikimedia Commons/Own work, Alexxx1979, ( Attribution-Share Alike 4.0)

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