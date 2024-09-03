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Премьер Испании Санчес отправится с госвизитом в КНР
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Испанский премьер отправляется в Китай: Насыщенная программа визита

Премьер Испании Санчес отправится с госвизитом в КНР

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге во вторник анонсировала предстоящий визит премьер-министра Испании Педро Санчеса в Китай.

Поездка, которая состоится с 8 по 11 сентября, пройдет по приглашению премьер-министра Госсовета КНР Ли Цяна.

В рамках визита запланирован ряд встреч на высшем уровне. Санчес проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Ли Цяном, а также с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Чжао Лэцзи.

Ожидается, что в ходе дипломатических контактов стороны обсудят широкий спектр вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества, а также актуальные проблемы международной повестки дня. Визит испанского премьера подчеркивает стремление обеих стран к укреплению партнерских отношений и развитию взаимовыгодного диалога.

Фото: commons. wikimedia.org/Hnapel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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