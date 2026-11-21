Испания расширила перечень категорий животноводства, подпадающих под обязательную отчетность по выбросам. Если ранее данное требование распространялось исключительно на свиноводческие и птицеводческие хозяйства, то теперь в систему мониторинга включены и другие виды животных, включая крупный рогатый скот.

Ключевым изменением стало введение обязательной ежегодной декларации для всех животноводов, независимо от масштаба деятельности. Устранение прежних исключений направлено на решение проблемы фрагментарности данных и предотвращение снижения качества собираемой статистики. Системный подход к сбору сведений позволит более точно рассчитывать объем эмиссий как на уровне отдельных ферм, так и в масштабах всей страны.

Технические изменения в системе учета

Реформа затронула не только круг субъектов отчетности, но и структуру самого реестра. В систему добавлены новые поля, а существующие данные были актуализированы. Кроме того, пересмотрены технические определения и понятия в приложениях к стандарту. Данная мера призвана устранить неоднозначность трактовок и исключить различные интерпретации правил при их практическом применении в хозяйствах.

Реализация этих мер связывает процесс сбора данных с конкретным звеном контроля экологической безопасности, переводя расчет выбросов из области выборочных оценок в плоскость систематического государственного учета.