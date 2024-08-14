МИД Испании резко осудил визит министра нацбезопасности Израиля Бен-Гвира на Храмовую гору

Мадрид выразил резкое недовольство визитом главы израильского Министерства национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на территорию Храмовой горы, прилегающую к мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме.

В официальном заявлении испанского МИДа отмечается, что слова и действия министра Бен-Гвира являются неприемлемым нарушением исторически сложившегося порядка Святых мест в Иерусалиме, который Израиль обязан соблюдать.

Напомним, что Бен-Гвир, известный своими правыми взглядами, во вторник выступил на фоне Храмовой горы, призвав к продолжению боевых действий против ХАМАС и заявив о возможном разрешении молитв для евреев на Храмовой горе. Эти высказывания уже осудили Франция, Египет и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Согласно существующему статус-кво, Израиль отвечает за общую безопасность Храмовой горы, в то время как Исламский вакф управляет повседневной деятельностью и обслуживанием объекта. Иудеи и христиане имеют право посещать Храмовую гору в определенное время, однако визиты политиков, особенно Бен-Гвира, часто приводят к эскалации напряженности между Израилем и палестинцами.

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