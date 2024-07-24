Министерство обороны Испании анонсировало возможную поставку зенитно-ракетных комплексов Hawk на Украину в текущем году. Эта информация была опубликована на официальном веб-ресурсе оборонного ведомства.

Согласно сообщению, руководитель испанского Минобороны Маргарита Роблес провела онлайн-встречу с украинским коллегой Рустемом Умеровым. В ходе беседы обсуждались предстоящие поставки военного оборудования. Роблес проинформировала Умерова о скором отправлении необходимых материалов для полноценного функционирования батареи Hawk на территории Украины в сентябре.

Испанское оборонное ведомство также отметило успехи в обучении украинских военнослужащих. По их данным, количество подготовленных Испанией украинских военных достигло пяти тысяч человек.

Российская сторона рассматривает поставки вооружений Украине как препятствие для мирного урегулирования и прямое вовлечение стран НАТО в конфликт. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для России. Он также подчеркнул непосредственное участие США и НАТО в конфликте через поставки оружия и подготовку кадров в различных европейских странах.

Кремль выразил мнение, что наращивание поставок оружия Украине со стороны Запада негативно влияет на перспективы переговоров.

Президент России Владимир Путин предостерег представителей стран НАТО о возможных последствиях их планов разрешить Киеву наносить удары по целям вглубь российской территории с использованием переданных Западом ракетных комплексов.

Фото:commons.wikimedia.orgСрджан Попович(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.)