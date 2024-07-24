Министерство обороны Испании анонсировало возможную поставку зенитно-ракетных комплексов Hawk на Украину в текущем году. Эта информация была опубликована на официальном веб-ресурсе оборонного ведомства.
Согласно сообщению, руководитель испанского Минобороны Маргарита Роблес провела онлайн-встречу с украинским коллегой Рустемом Умеровым. В ходе беседы обсуждались предстоящие поставки военного оборудования. Роблес проинформировала Умерова о скором отправлении необходимых материалов для полноценного функционирования батареи Hawk на территории Украины в сентябре.
Испанское оборонное ведомство также отметило успехи в обучении украинских военнослужащих. По их данным, количество подготовленных Испанией украинских военных достигло пяти тысяч человек.
Российская сторона рассматривает поставки вооружений Украине как препятствие для мирного урегулирования и прямое вовлечение стран НАТО в конфликт. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для России. Он также подчеркнул непосредственное участие США и НАТО в конфликте через поставки оружия и подготовку кадров в различных европейских странах.
Кремль выразил мнение, что наращивание поставок оружия Украине со стороны Запада негативно влияет на перспективы переговоров.
Президент России Владимир Путин предостерег представителей стран НАТО о возможных последствиях их планов разрешить Киеву наносить удары по целям вглубь российской территории с использованием переданных Западом ракетных комплексов.
Фото:commons.wikimedia.orgСрджан Попович(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.)
Стало известно, о чём будет говорить Байден в обращении к нации
Глава Соединенных Штатов Джо Байден планирует обратиться к нации с важным заявлением. В своей речи он объяснит причины отказа от борьбы за президентский пост, акцентируя внимание на необходимости передачи полномочий представителям нового поколения.
Дональд Трамп считает, что Байдену поставили ультиматум для выхода из президентской гонки
Экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, высказал мнение о недемократичном характере выхода Джо Байдена из президентской гонки. Выступая перед своими приверженцами в Северной Каролине, Трамп предположил, что руководство Демократической партии оказало давление на действующего президента, поставив его перед выбором: добровольно покинуть гонку или быть отстраненным с использованием 25-й поправки к Конституции США.
Путин выступил с поздравлением следственных органов
Глава Российской Федерации Владимир Путин выразил признательность работникам и ветеранам следственных органов страны в связи с их профессиональным торжеством, отметив их преданность служебному долгу и эффективную добросовестную деятельность.
Диетолог Соломатина: сухофрукты проходят обработку диоксидом серы
Магазинные сухофрукты проходят обработку диоксидом серы. Кроме того, от их употребления стоит отказаться аллергикам и людям с диабетом. Об этом NewsInfo.Ru сообщила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.