Топлива полно, а машина стоит: парадокс зимнего бензобака

сегодня в 7:47

Бесплатное дороже: как обычная вода обходится владельцам авто в целое состояние

Почему привычка некоторых водителей заливать в бачок авто простую жидкость может обернуться серьезным ремонтом — и чем лучше заменить летом.

Читать полностью »

сегодня в 7:26

Один простой флакон — и липкие следы с машины тают прямо на глазах

Как битумные пятна появляются на кузове автомобиля, почему их опасно оставлять без внимания и какие средства реально помогают от них избавиться.

Читать полностью »

сегодня в 6:44

Москва устала от самокатов: символ лета превратился в разочарование

В России в 2025 году рынок аренды электросамокатов столкнулся с неожиданным спадом. Почему прогнозы не оправдались и что теперь ждёт кикшеринг?

Читать полностью »

сегодня в 6:15

Эти признаки в АКПП нельзя игнорировать: ремонт обойдётся в сотни тысяч

Замена масла в АКПП — обязательная процедура, от которой зависит срок службы коробки. Разбираемся, когда менять жидкость и как это сделать правильно.

Читать полностью »

сегодня в 5:40

Кондиционер — тихий враг машины: привычка, которая ведёт к ремонту на сотни тысяч

Эксперты объяснили, какие ошибки чаще всего допускают водители при использовании кондиционера в машине и как их избежать, чтобы не тратить деньги на ремонт.

Читать полностью »

сегодня в 5:25

Авто, которые могли изменить историю, но остались прототипами

От клиновидных силуэтов Alfa Romeo до футуристичных электрокаров Chrysler — самые смелые концепты, которые изменили представление об авто будущего.

Читать полностью »

сегодня в 4:37

Из гаража особого назначения — в регионы: куда пришла Lada Aura

Татарстан закупил крупную партию Lada Aura для обновления служебных автопарков. Половина машин уже поступила в медицинские службы республики.

Читать полностью »

сегодня в 4:26

Камеры Москвы раскрыли, что водители делают чаще всего — цифры ошеломляют

В Москве камеры фиксируют миллионы нарушений ПДД. Чаще всего водители превышают скорость и игнорируют разметку. Какие ещё проблемы выявили?

Читать полностью »