Заправка автомобиля
Заправка автомобиля
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:32

Топлива полно, а машина стоит: парадокс зимнего бензобака

Автоэксперты объяснили, как влага в топливе изнашивает бензонасос и перекрывает подачу топлива

Даже новый автомобиль зимой может неожиданно заглохнуть. Причина банальна — в бензобаке скапливается вода, которая в мороз превращается в лёд и перекрывает подачу топлива.

Откуда берётся вода в бензобаке

  • Влага попадает вместе с воздухом при заправке и в процессе эксплуатации.
  • При перепадах температуры (оттепель → мороз) влага конденсируется и оседает в баке.
    Если ездить с полупустым баком, процесс усиливается — воздуха больше, а
  • значит, и конденсата тоже.

Чем опасна вода

  • Скапливается на дне бака и попадает в бензонасос → износ механизма.
  • В мороз замерзает в топливопроводе → двигатель глохнет.
  • Решение в такой ситуации одно — отогрев машины в тёплом помещении.

Как избавиться от воды в бензине

Проверить точно, есть ли вода в баке, без его демонтажа невозможно. Поэтому профилактика — лучший вариант.

Идеальное средство — спирт. Он растворяет воду в бензине, после чего смесь спокойно сгорает в моторе.

Что подойдёт:

  • Этанол (этиловый спирт) — эффективен, но в чистом виде сложно достать.
  • Метанол — тоже работает, но токсичен и не продаётся свободно.
  • Изопропиловый спирт — лучший выбор. Доступен в магазинах и на маркетплейсах, используется даже в незамерзайках (30% состава).

Как правильно использовать

  1. Купите литр чистого изопропилового спирта (99,9%).
  2. Поезжайте на заправку с полупустым баком.
  3. Перед заправкой влейте спирт прямо в бак.
  4. Залейте бензин — струя топлива перемешает спирт с водой.
  5. В итоге вся влага уйдёт в двигатель вместе с бензином и сгорит.

Такой процедуры достаточно раз в полгода-год, чтобы защитить топливную систему.

