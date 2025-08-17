Новый шанс для безнадежных больных: костромские врачи побеждают рак с помощью хитроумной операции

Вопрос о том, как убить опухоль, но при этом уберечь от губительного воздействия весь остальной организм, уже давно занимает умы врачей-онкологов. Теперь, благодаря усилиям костромских специалистов, ответ на этот сложный вопрос найден. Врачи-онкологи Костромской области доказали, что это возможно.

В регионе проводятся уникальные операции, которые позволяют пациентам с онкологическими заболеваниями жить дольше, давая им надежду на выздоровление.

Татьяна не может сдержать слез, но на этот раз они от радости. Недавно ей провели сложную операцию, ради которой она преодолела полторы тысячи километров и приехала из Калининградской области в Кострому.

"Спасибо им большое, что взяли. И что есть такое место. Кострома, кажется, такой городок провинциальный, и такие операции делают. Спасибо им", — сказала Татьяна Шиханина, выражая свою благодарность костромским врачам.

У Татьяны была диагностирована меланома глаза, то есть рак. В процессе лечения начались метастазы в печени, что потребовало незамедлительных и эффективных мер.

Изолированная химиоперфузия печени: суть методики

Для того чтобы остановить развитие опухоли, врачи приняли решение провести изолированную химиоперфузию печени. Эта сложная методика позволяет минимизировать воздействие токсичных веществ на здоровые органы.

Владимир Унгурян, главный врач Костромского клинического онкологического диспансера, объясняет суть методики: "Мы изолируем печень, исключаем из системного кровотока, подключаем к аппарату искусственного кровообращения. В районе часа этот орган существует как бы внутри организма, но вне сосудистого кровотока. И в этот изолированный контур мы подключаем большую дозу химиопрепарата, который в течение часа воздействует на клетки опухоли".

Суть методики заключается в том, что токсичные вещества воздействуют только на пораженный опухолью орган, в данном случае — на печень. Это позволяет избежать негативного воздействия химиопрепаратов на другие органы и системы организма, что значительно повышает шансы на успешное лечение и улучшает качество жизни пациентов.

Невозможность введения препарата: защита здоровых органов

Вводить препарат внутри человека обычным способом невозможно, так как это было бы ядом для всего организма. Поэтому была разработана такая уникальная методика.

Эта уникальная методика позволяет бороться с опухолью в тех случаях, когда, казалось бы, шансов уже нет, и традиционное лечение не приносит результатов. Она дает надежду пациентам, у которых были выявлены метастазы в жизненно важных органах, таких как печень.

Прорыв костромских онкологов в лечении рака — это пример выдающихся достижений российской медицины. Применение уникальных методик, таких как изолированная химиоперфузия печени, дает пациентам надежду на выздоровление и улучшает качество их жизни. Эти достижения свидетельствуют о высоком профессионализме врачей и их стремлении к борьбе с онкологическими заболеваниями.