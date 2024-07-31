Один из лидеров организации ХАМАС Исмаил Хания был убит после нападения на его резиденцию в Тегеране. Об этом информирует информационное агентство правительства Ирана Mehr со ссылкой на высказывания особого подразделения вооружённых сил Исламской Республики Иран КСИР.
В сообщении заявляется, что главу политбюро ХАМАС убили в столице и крупнейшем городе Ирана, одном из крупнейших городов Азии — Тегеране.
Также отмечается, что в результате нападения скончался и специалист в области безопасности, непосредственно охраняющий жизнь Исмаила Хания. Обстоятельства происшествия на данный момент находятся на стадии расследования.
Движение ХАМАС официально высказалось по поводу гибели Хания и признало то, что он убит. Отмечается, что движение возложило вину за случившееся на Израиль. В ХАМАС также заявили, что глава политбюро был убит после того, как Хания участвовал в ритуале торжественной церемонии вступления в должность нового главы государства Масуда Пезешкиана.
Фото: council.gov.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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