Один из лидеров организации ХАМАС Исмаил Хания был убит после нападения на его резиденцию в Тегеране. Об этом информирует информационное агентство правительства Ирана Mehr со ссылкой на высказывания особого подразделения вооружённых сил Исламской Республики Иран КСИР.

В сообщении заявляется, что главу политбюро ХАМАС убили в столице и крупнейшем городе Ирана, одном из крупнейших городов Азии — Тегеране.

Также отмечается, что в результате нападения скончался и специалист в области безопасности, непосредственно охраняющий жизнь Исмаила Хания. Обстоятельства происшествия на данный момент находятся на стадии расследования.

Движение ХАМАС официально высказалось по поводу гибели Хания и признало то, что он убит. Отмечается, что движение возложило вину за случившееся на Израиль. В ХАМАС также заявили, что глава политбюро был убит после того, как Хания участвовал в ритуале торжественной церемонии вступления в должность нового главы государства Масуда Пезешкиана.

Фото: council.gov.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International license)