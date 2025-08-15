Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:27

Остров, где можно обогнуть побережье за день и найти следы древних ящеров

На острове Уайт нашли более 20 видов окаменелостей динозавров

Тёплое солнце, морской бриз и захватывающие открытия — всё это можно найти, не покидая границ Великобритании. Крупнейший остров страны, Уайт, расположен всего в нескольких километрах от побережья Хэмпшира и известен как одно из самых солнечных мест в стране: летом температура здесь держится в пределах 14-20 °C.

Остров динозавров и сокровищ

Более двадцати видов окаменелостей древних ящеров были найдены на Уайте, что принесло ему прозвище "Остров динозавров". Настоящая кладовая древности простирается на 11 миль между Комптоном и Сэндауном — отличное место для поиска ископаемых. Однако местные правила просты: берите лишь то, что не навредит природе.

Парк, который не стоит на месте

Не только древние находки делают остров уникальным. Здесь с 1843 года работает один из старейших тематических парков мира — Blackgang Chine. Расположенный у деревушки Блэкганг, он хранит атмосферу ностальгии и удивляет живописными видами побережья.
Особенность парка — его нестабильное расположение. Построенный на склоне, он постоянно борется с береговой эрозией: аттракционы регулярно перемещают вглубь суши. Каждый визит в Blackgang Chine оказывается непохожим на предыдущий.

Рай для велосипедистов

Любители активного отдыха найдут здесь множество маршрутов для катания на велосипеде. Уайт считается одним из лучших мировых направлений для велоспорта. Самые выносливые могут за один день обогнуть весь остров по 105-километровому маршруту.
Путь в основном ровный, но встречаются подъёмы, способные всерьёз испытать мышцы, а прибрежный ветер добавит ощущения приключения.

История на каждом шагу

Остров Уайт хранит не только следы доисторических времён. Здесь можно погрузиться и в более "свежую" историю, исследуя архитектуру, музеи и культурное наследие. Это место, где каждый найдёт для себя что-то особенное — от древних костей динозавров до старинных замков и оживлённых прибрежных деревень.

