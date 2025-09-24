Остпов Чеджу - корейские Гавайи и одно из чудес природы Восточной Азии

Остров Чеджу — это визитная карточка Южной Кореи и одно из самых красивых мест Восточной Азии. Его называют "корейскими Гавайями" за вулканическое происхождение, мягкий климат и потрясающее разнообразие ландшафтов. Чеджу включён в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО и входит в перечень семи новых чудес природы.

География и природа

Чеджу сформировался около двух миллионов лет назад в результате извержения подводного вулкана. В центре острова возвышается Халласан - потухший вулкан и самая высокая точка Южной Кореи (1950 м). На вершину ведут разные маршруты: от простых прогулочных до сложных треккинговых.

Пейзажи Чеджу поражают разнообразием:

белоснежные пляжи и чёрные базальтовые скалы;

густые леса и рапсовые поля;

чайные плантации, цитрусовые сады и аллеи сакуры.

Остров опоясывает кольцевая дорога длиной около 200 км, поэтому его удобно исследовать на арендованном автомобиле.

Климат и отдых

Пляжный сезон короткий — всего 1-2 месяца в году, так как первая половина лета дождливая. Однако туристический поток не спадает круглый год благодаря национальным паркам, музеям и культурным достопримечательностям. Чеджу — популярное место для свадебных путешествий, семейного отдыха и школьных каникул.

Главные достопримечательности

Природные парки и сады

Национальный парк Халласан - вулкан, тропы, альпийские луга и редкие растения.

Ботанический сад Ёмиджи (основан в 1989 году) — крупнейший в Корее. Здесь более 2000 видов тропических и субтропических растений, тематические зоны (японский, французский, итальянский сад и др.), водные каскады и оранжереи.

Парк Халлим - тематические сады, бонсай, вулканические пещеры Хёпчже и Санён, пляж Хёпчже.

Парк орхидей - орхидеи, растущие прямо на вулканических камнях, плюс сад цитрусов и пальм.

Парк дерева и камня Моксоквон - коллекция необычных корней, камней и скульптур, собранных местным энтузиастом.

Парки миниатюр - Mini Mini World и Miniature Theme Park, где представлены копии мировых архитектурных шедевров.

Музеи и культурные объекты

Музей зелёного чая "О'Соллок" - посвящён корейскому чаю сорта соллок. Здесь можно попробовать мороженое из зелёного чая и полюбоваться плантациями с обзорной площадки.

Парк орхидей - место, где редкие дикорастущие орхидеи соседствуют с садами цитрусовых и уютным кафе.

Пляжи

Хёпчже - популярный пляж рядом с одноимённым парком.

