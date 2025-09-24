Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Чеджу
Чеджу
© commons.wikimedia.org by Republic of Korea from Seoul, Republic of Korea is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 12:27

Остпов Чеджу - корейские Гавайи и одно из чудес природы Восточной Азии

На Чеджу туристы поднимаются на вулкан Халласан и посещают национальный парк

Остров Чеджу — это визитная карточка Южной Кореи и одно из самых красивых мест Восточной Азии. Его называют "корейскими Гавайями" за вулканическое происхождение, мягкий климат и потрясающее разнообразие ландшафтов. Чеджу включён в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО и входит в перечень семи новых чудес природы.

География и природа

Чеджу сформировался около двух миллионов лет назад в результате извержения подводного вулкана. В центре острова возвышается Халласан - потухший вулкан и самая высокая точка Южной Кореи (1950 м). На вершину ведут разные маршруты: от простых прогулочных до сложных треккинговых.

Пейзажи Чеджу поражают разнообразием:

  • белоснежные пляжи и чёрные базальтовые скалы;
  • густые леса и рапсовые поля;
  • чайные плантации, цитрусовые сады и аллеи сакуры.

Остров опоясывает кольцевая дорога длиной около 200 км, поэтому его удобно исследовать на арендованном автомобиле.

Климат и отдых

Пляжный сезон короткий — всего 1-2 месяца в году, так как первая половина лета дождливая. Однако туристический поток не спадает круглый год благодаря национальным паркам, музеям и культурным достопримечательностям. Чеджу — популярное место для свадебных путешествий, семейного отдыха и школьных каникул.

Главные достопримечательности

Природные парки и сады

  • Национальный парк Халласан - вулкан, тропы, альпийские луга и редкие растения.
  • Ботанический сад Ёмиджи (основан в 1989 году) — крупнейший в Корее. Здесь более 2000 видов тропических и субтропических растений, тематические зоны (японский, французский, итальянский сад и др.), водные каскады и оранжереи.
  • Парк Халлим - тематические сады, бонсай, вулканические пещеры Хёпчже и Санён, пляж Хёпчже.
  • Парк орхидей - орхидеи, растущие прямо на вулканических камнях, плюс сад цитрусов и пальм.
  • Парк дерева и камня Моксоквон - коллекция необычных корней, камней и скульптур, собранных местным энтузиастом.
  • Парки миниатюр - Mini Mini World и Miniature Theme Park, где представлены копии мировых архитектурных шедевров.

Музеи и культурные объекты

  • Музей зелёного чая "О'Соллок" - посвящён корейскому чаю сорта соллок. Здесь можно попробовать мороженое из зелёного чая и полюбоваться плантациями с обзорной площадки.
  • Парк орхидей - место, где редкие дикорастущие орхидеи соседствуют с садами цитрусовых и уютным кафе.

Пляжи

  • Туан Чау и Бай Чай - благоустроенные зоны с активностями и ресторанами.
  • Хёпчже - популярный пляж рядом с одноимённым парком.
  • Дикие пляжи Нгок Вунг и Куан Лан - уединение и первозданная природа.

А что если…

  • Любите активный отдых? Поднимитесь на Халласан или исследуйте лавовые пещеры.
  • Хотите романтики? Забронируйте прогулку по японскому или французскому саду в Ёмиджи.
  • Интересует культура? Посетите музей "О'Соллок" или парки миниатюр.
  • Мечтаете о спокойствии? Отправляйтесь в Парк орхидей или на тихие пляжи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Музеи и галереи Москвы предлагают более 400 выставок и экспозиций осенью сегодня в 3:49

Листопад, театры и пироги: осенняя Москва в лучших красках

Осень в Москве — золотые парки, новые выставки, театральные премьеры и гастрономические открытия. Чем заняться в столице, чтобы сезон стал особенным?

Читать полностью » Euronews: венгерский Хевиз сопоставили с ведущими курортами Европы сегодня в 2:37

Озеро, которое лечит сильнее лекарств: что скрывает Хевиз

Хевиз — город у Балатона, где можно плавать в тёплом озере круглый год. Что делает его особенным и почему сюда едут за здоровьем и отдыхом?

Читать полностью » В Санта-Катарине первая мощёная улица появилась в районе Санту-Антониу-ди-Лиссабон сегодня в 1:26

Улица, по которой шёл император: здесь время замерло в XVIII веке

Район Санту-Антониу-ди-Лиссабон во Флорианополисе хранит атмосферу Португалии: история, гастрономия и закаты делают его местом, которое невозможно забыть.

Читать полностью » Базель признан удобной базой для коротких путешествий по Европе сегодня в 0:34

Утро в Германии, обед во Франции, закат в Швейцарии — реальность, а не мечта

Базель удивляет тем, что здесь можно испытать культуру трёх стран всего за один день. Узнайте, как превратить прогулку в яркое путешествие.

Читать полностью » Абхазия, Минск и Астана — топ бюджетных поездок в октябре вчера в 23:28

Топ-5 направлений, где отдых осенью стоит меньше, чем новый смартфон

Эксперты назвали направления, где россияне смогут отдохнуть в октябре 2025 года дешевле всего. Лидером стал Минск, но есть и другие варианты.

Читать полностью » Россия потребовала в ИКАО ослабить санкции против авиации вчера в 22:28

Перелёты под угрозой: что будет с билетами и безопасностью, если санкции затянутся

Россия обратилась в ООН с просьбой смягчить авиационные санкции. Какие ограничения действуют и к чему они приводят для пассажиров и перевозчиков?

Читать полностью » Автотуризм в России сталкивается с ростом цен на топливо и дороги вчера в 21:55

Свобода на колёсах или дорога по цене тура? Почему автотуризм в России не становится массовым

Автотуризм в России упирается не в «звёздочки» на карте, а в расходы: топливо, машины, платные трассы. Как всё-таки ездить далеко, экономить и получать удовольствие от маршрута.

Читать полностью » Ладожские шхеры сравнивают с фьордами Норвегии и архипелагами Финляндии вчера в 20:48

На карте это просто пятна, а в жизни — одно из самых неожиданных мест Карелии

В Карелии создают музей в национальном парке Ладожские шхеры. Что ждет туристов — уединённые острова, культурные маршруты и история края.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Освещение 4–6 часов в день необходимо для здорового роста денежного дерева
Красота и здоровье

Парикмахер Мария Бурланкова предупредила о риске выпадения волос при чрезмерном использовании стайлинга
Авто и мото

Дизайнер Mazda Том Матано, автор Miata и RX-7, скончался на 77-м году жизни
ПФО

Более 20 тысяч саженцев посадят в Самарской области в рамках акции "Сохраним лес"
Садоводство

Садоводы отметили, что голубика требует кислой почвы, а яблони предпочитают нейтральную землю
Авто и мото

В 80–90-х Chevrolet использовала лампу Trouble Light для подсветки моторного отсека
Авто и мото

Toyota Research Institute тестирует приложение ChargeMinder для оптимизации зарядки электромобилей
Технологии

iPhone 17 Pro Max получил быструю зарядку 36 Вт против 30 Вт у iPhone 16 Pro Max
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet