Остпов Чеджу - корейские Гавайи и одно из чудес природы Восточной Азии

Остров Чеджу - корейские Гавайи и одно из чудес природы Восточной Азии
Остров Чеджу — это визитная карточка Южной Кореи и одно из самых красивых мест Восточной Азии. Его называют "корейскими Гавайями" за вулканическое происхождение, мягкий климат и потрясающее разнообразие ландшафтов. Чеджу включён в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО и входит в перечень семи новых чудес природы.
География и природа
Чеджу сформировался около двух миллионов лет назад в результате извержения подводного вулкана. В центре острова возвышается Халласан - потухший вулкан и самая высокая точка Южной Кореи (1950 м). На вершину ведут разные маршруты: от простых прогулочных до сложных треккинговых.
Пейзажи Чеджу поражают разнообразием:
- белоснежные пляжи и чёрные базальтовые скалы;
- густые леса и рапсовые поля;
- чайные плантации, цитрусовые сады и аллеи сакуры.
Остров опоясывает кольцевая дорога длиной около 200 км, поэтому его удобно исследовать на арендованном автомобиле.
Климат и отдых
Пляжный сезон короткий — всего 1-2 месяца в году, так как первая половина лета дождливая. Однако туристический поток не спадает круглый год благодаря национальным паркам, музеям и культурным достопримечательностям. Чеджу — популярное место для свадебных путешествий, семейного отдыха и школьных каникул.
Главные достопримечательности
Природные парки и сады
- Национальный парк Халласан - вулкан, тропы, альпийские луга и редкие растения.
- Ботанический сад Ёмиджи (основан в 1989 году) — крупнейший в Корее. Здесь более 2000 видов тропических и субтропических растений, тематические зоны (японский, французский, итальянский сад и др.), водные каскады и оранжереи.
- Парк Халлим - тематические сады, бонсай, вулканические пещеры Хёпчже и Санён, пляж Хёпчже.
- Парк орхидей - орхидеи, растущие прямо на вулканических камнях, плюс сад цитрусов и пальм.
- Парк дерева и камня Моксоквон - коллекция необычных корней, камней и скульптур, собранных местным энтузиастом.
- Парки миниатюр - Mini Mini World и Miniature Theme Park, где представлены копии мировых архитектурных шедевров.
Музеи и культурные объекты
- Музей зелёного чая "О'Соллок" - посвящён корейскому чаю сорта соллок. Здесь можно попробовать мороженое из зелёного чая и полюбоваться плантациями с обзорной площадки.
Пляжи
А что если…
- Любите активный отдых? Поднимитесь на Халласан или исследуйте лавовые пещеры.
- Хотите романтики? Забронируйте прогулку по японскому или французскому саду в Ёмиджи.
- Интересует культура? Посетите музей "О'Соллок" или парки миниатюр.
- Мечтаете о спокойствии? Отправляйтесь в Парк орхидей или на тихие пляжи.
