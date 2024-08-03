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Семейное счастье и роскошный праздник: день рождения Джигана на Мальдивах
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  • Опубликована сегодня в 15:41

Как Джиган отпраздновал день рождения на арендованном острове

Семейное счастье и роскошный праздник: день рождения Джигана на Мальдивах

Семья рэпера Джигана с большим размахом отпраздновала его день рождения, отправившись на Мальдивы. Оксана Самойлова заранее организовала масштабное мероприятие, арендовав для мужа половину острова. У семьи был собственный пляж, ресторан, яхта, катамараны, музыка и другие развлечения.

Кадры с праздника музыкант выложил в своем микроблоге. Самойлова подписала видеоролик, подчеркнув, что они отмечают день рождения Джигана уже 15-й раз вместе и что для них самое большое счастье — проводить этот день в кругу семьи.

Джиган был глубоко тронут масштабом торжества. Проходя по красной дорожке под руку с Оксаной, он не смог сдержать эмоций, поцеловал жену и поднял её, закружив в танце.

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