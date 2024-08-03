Как Джиган отпраздновал день рождения на арендованном острове

Семья рэпера Джигана с большим размахом отпраздновала его день рождения, отправившись на Мальдивы. Оксана Самойлова заранее организовала масштабное мероприятие, арендовав для мужа половину острова. У семьи был собственный пляж, ресторан, яхта, катамараны, музыка и другие развлечения.
Кадры с праздника музыкант выложил в своем микроблоге. Самойлова подписала видеоролик, подчеркнув, что они отмечают день рождения Джигана уже 15-й раз вместе и что для них самое большое счастье — проводить этот день в кругу семьи.
Джиган был глубоко тронут масштабом торжества. Проходя по красной дорожке под руку с Оксаной, он не смог сдержать эмоций, поцеловал жену и поднял её, закружив в танце.
В Европарламенте предупредили об опасности фентанила, назвав его "новой чумой"
Депутат Европарламента от Италии Паоло Инсельвини предупредил о растущей опасности фентанила, называя его "новой чумой" Европы из-за его низкой стоимости и доступности.
Мужчина перешел на другой самолёт по взлетным полосам во Внуково
В аэропорту Внуково пассажир, летевший транзитом, проявил недюжинную находчивость и успел на свой следующий рейс, несмотря на серьезное опоздание.
В Москве задержан мужчина с тигренком без соответствующих документов
Мужчина был задержан в Москве с тигренком без необходимых документов на его владение. По данному инциденту ведется проверка законности приобретения и содержания животного, как сообщило прокуратурское управление города.
Врач Ковалева: сухость кожи может указывать на нарушения в работе желудка
Врач-дерматолог Вера Ковалева подчеркнула, что сухость кожи может указывать на нарушения в работе желудка.