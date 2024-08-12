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  • Опубликована сегодня в 0:08

Махачев раскритиковал двойные стандарты некоторых стран в отношении спортсменов из РФ

Махачев: "Жаль, что в борьбу забралась эта грязная политика"

Чемпион UFC Ислам Махачев раскритиковал двойные стандарты некоторых государств в отношении спортсменов из России. Боец рассказал, что он насладился просмотром борьбы на Олимпиаде в Париже.

"Жаль, что в такой мужественный вид спорта забралась эта грязная политика. Люди, отдавшие всю свою жизнь этому виду спорта и получившие шанс бороться на Олимпийских играх, вынуждены остаться дома и смотреть Олимпиаду по телевизору. Двойные стандарты грязных стран лишают наших спортсменов того, чего они всю жизнь добивались", — написал Махачев в соцсети.

Напомним, что Олимпийские игры проходили с Париже с 26 июля по 11 августа. Российские атлеты выступали в летних соревнованиях в нейтральном статусе.

Фото:president.az/Сайт президента Азербайджана (Creative Commons Attribution 4.0 International license).

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