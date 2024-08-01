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JPP: переживания от искусства способствуют усилению чувства смысла жизни
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Искусство может добавить смысл в вашу жизнь: учёные раскрыли механизм

JPP: переживания от искусства способствуют усилению чувства смысла жизни

Недавнее исследование показало, как взаимодействие людей с искусством связано с их чувством смысла жизни.

Обнаружено, что высокие уровни благоговения и интереса к искусству, а также приписывание искусству сверхъестественных качеств коррелируют с более высоким уровнем смысла жизни. Это исследование поддерживает философскую концепцию эстетического когнитивизма, согласно которой искусство ценно не только эстетически, но и когнитивно, способствуя пониманию себя и окружающего мира.

В первом исследовании участвовали три группы по 100 человек, включая студентов, взрослых, интересующихся искусством, и лиц, связанных с художественными учреждениями. Все они заполнили опросы, оценивающие их художественные переживания и общее чувство смысла жизни. Второе исследование, в котором приняли участие 1862 человека с разным уровнем художественного опыта, подтвердило результаты первого. Обе выборки показали, что благоговение перед искусством стабильно связано с более высоким уровнем смысла жизни. Интерес и сверхъестественные атрибуции также коррелировали с чувством смысла, но менее последовательно. Наиболее сильные ассоциации наблюдались у людей с высоким уровнем художественного образования, сообщает The Journal of Positive Psychology (JPP).

Исследование подчеркивает важность художественных переживаний в формировании чувства смысла жизни, особенно среди людей с опытом в искусстве.

Будущие исследования должны установить причинно-следственную связь между искусством и смыслом жизни через более комплексные экспериментальные и лонгитюдные подходы.

Фото: commons.wikimedia.org/Croquant (CC BY-SA 3.0)﻿

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