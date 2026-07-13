Верность клятве оценит весь город: в Нижнем Новгороде выберут лучшего врача

В Нижнем Новгороде стартовал отбор кандидатов на премию "Искусство исцелять", которую проводит ИА "В городе N". Там определят лучшего врача 2026 года. Конкурс проводится во второй раз, а в прошлом году за победу в ключевой номинации боролись около 100 специалистов. Победителем 2025 года стал хирург городской больницы № 5 Алексей Рыбинский, автор патента на способ лечения артериальных тромбозов и более 300 научных работ.

Для участия требуется иметь медицинский стаж от пяти лет и предоставить подтверждающие документы, включая характеристики от руководства медучреждений. Заявки принимаются как от самих медиков, так и от администраций клиник по электронной почте.

Отбор номинантов пройдет в два этапа: с 1 августа откроется онлайн-голосование для жителей города, после чего финалистов оценит экспертный совет. В состав жюри под руководством Алексея Душкина войдут представители власти, бизнеса и ректоры вузов. Победителей наградят в декабре в рамках 15 различных номинаций.

Предыдущий сезон проекта привлек более 200 участников и собрал 350 тысяч зрительских голосов. Большая их часть, порядка 270 тысяч, была направлена претендентам именно на звание "Врача года". Организаторы подчеркивают, что такая популярность премии среди нижегородцев доказывает высокий авторитет локального медицинского сообщества.