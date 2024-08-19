Применение ИИ в военных операциях на Украине: как искусственный интеллект меняет тактику

Российские вооруженные силы активно применяют искусственный интеллект (ИИ) в ходе специальной военной операции на Украине. Как сообщил военный аналитик и кандидат политических наук Андрей Головатюк в интервью Pravda.Ru, с внедрением ИИ изменилась динамика боевых действий.

По словам эксперта, ИИ в настоящее время широко применяется в разведке, артиллерии и космических войсках, что ведёт к изменению тактики и методов ведения войны. Он напомнил, что в прошлом роль конницы и танков была ключевой, однако с развитием технологий, таких как пулемёты, дроны и спутниковая разведка, изменяются стратегии военных операций.

Головатюк отметил, что ИИ активно используется в дронах и системах распознавания "свой-чужой". Однако доступ к высокоразвитому ИИ имеют лишь специализированные военные каналы связи, недоступные гражданским лицам.

В апреле Дмитрий Кузякин, генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений, упоминал, что в конфликте используют дроны с двумя типами ИИ: один для навигации, другой — для ведения огня.

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