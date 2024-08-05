Искусственный интеллект защитит олимпийцев от онлайн-абьюза

Алгоритм ИИ анализирует контент социальных сетей, чтобы нейтрализовать онлайн-абьюз во время Олимпийских игр 2024 года в Париже. МОК ожидает более полумиллиарда постов, и система Threat Matrix будет отслеживать оскорбительные комментарии, защищая более 15 000 спортсменов и 2 000 официальных лиц.

ИИ помогает выявлять негативные намерения в тексте, даже если оскорбительные слова не используются, а также анализирует изображения и эмодзи. Система сканирует посты на 35 языках, сотрудничая с известными социальными сетями, и направляет потенциально вредные сообщения на проверку команде специалистов.

МОК делает акцент на психическое здоровье спортсменов, предлагая защиту от кибербуллинга как часть комплексных мер по обеспечению их благополучия во время игр.

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