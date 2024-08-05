Искусственный интеллект защитит олимпийцев от онлайн-абьюза

Алгоритм ИИ анализирует контент социальных сетей, чтобы нейтрализовать онлайн-абьюз во время Олимпийских игр 2024 года в Париже. МОК ожидает более полумиллиарда постов, и система Threat Matrix будет отслеживать оскорбительные комментарии, защищая более 15 000 спортсменов и 2 000 официальных лиц.
ИИ помогает выявлять негативные намерения в тексте, даже если оскорбительные слова не используются, а также анализирует изображения и эмодзи. Система сканирует посты на 35 языках, сотрудничая с известными социальными сетями, и направляет потенциально вредные сообщения на проверку команде специалистов.
МОК делает акцент на психическое здоровье спортсменов, предлагая защиту от кибербуллинга как часть комплексных мер по обеспечению их благополучия во время игр.
Фото: freepik
На грани разрыва: США грозят Ирану прекращением диалога в случае масштабной атаки на Израиль
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главами МИД стран G7 предупредил о возможных серьезных последствиях для отношений между Вашингтоном и Тегераном в случае масштабной атаки Ирана на Израиль.
Дезертирство в рядах ВСУ: каждый десятый солдат покидает поле боя
Отставной офицер СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту* раскрыл тревожную статистику: каждый десятый военнослужащий ВСУ дезертирует с поля боя. Он уточнил, что это соотношение сохраняется на всех уровнях — от отделений до рот.
Иван Ургант рассказал о своих планах работать за рубежом
Телеведущий Иван Ургант, которому недавно запретили выступать на благотворительном мероприятии в России, рассказал, что продолжит работать за границей.
В Липецкой области на повторный ремонт моста через ручей выделено 101 млн рублей
В Липецкой области объявлен повторный поиск подрядчика для ремонта аварийного моста через ручей Ериловка. Начальная стоимость контракта составляет 101,4 миллиона рублей. Заказчиком выступает областное казенное учреждение "Липецкавтодор".