Искусственный интеллект в действии: как технологии помогают распознать мошенников и защитить данные

Искусственный интеллект становится важным инструментом для защиты пользователей от мошенников, и современные технологии активно применяются для анализа сайтов и входящих вызовов. Об этом сообщил руководитель группы обучения информационной безопасности "Яндекса" Александр Лунев в интервью РИА Новости.

ИИ для защиты от фишинга и мошенников

Современные браузеры, включая браузеры от "Яндекса", используют встроенные ИИ-алгоритмы для проверки сайтов на наличие фишинга. Эти системы за доли секунды анализируют множество параметров, таких как репутация домена, структура страницы и подозрительные формы ввода платежных данных. Если алгоритм обнаруживает угрозу, пользователю отображается предупреждение о возможной опасности. Это позволяет значительно снизить риск попадания в ловушки мошенников.

ИИ в анализе входящих звонков

ИИ также используется для анализа входящих вызовов. Алгоритмы оценивают номер звонящего, частоту вызовов, время звонков и даже жалобы других пользователей. Благодаря таким технологиям, человеку заранее может быть показано предупреждение "вероятно, мошенники", что помогает принять более осознанное решение по телефону.

Лунев подчеркнул, что важно не игнорировать такие пометки, поскольку они являются серьезным сигналом о возможной угрозе.

Декабрь — "горячий" сезон для мошенников

Конец года — это сезон повышенной активности мошенников. Особенно в декабре злоумышленники активно используют типичные сценарии, такие как создание интернет-магазинов с большими скидками, рассылка фишинговых писем от "служб доставки" или звонки с просьбой продиктовать смс-код.

По словам эксперта, главная цель мошенников — вызвать у людей эмоции, такие как ажиотаж или панику, чтобы они действовали поспешно, не обдумав ситуацию.

Регулярные обновления — важная мера защиты

Эксперт рекомендует регулярно обновлять браузеры и приложения, поскольку новые версии содержат улучшенные ИИ-алгоритмы, обученные на свежих мошеннических схемах.

Тем не менее, даже с высокими технологиями важно сохранять осознанность и критическое мышление. Когда вы получаете предложение с "невероятными скидками" или тревожное сообщение, стоит задать себе вопрос: "Зачем мне это сообщают именно сейчас?".