Искусственный интеллект против обмана: как экосистемы закрывают старые схемы

Российские операторы связи все активнее выстраивают собственные экосистемы цифровой безопасности, делая ставку на защиту клиентов от мошенников. Новое исследование показало, что конкуренция в этом сегменте уже перешла от отдельных функций к комплексным антифрод-решениям. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на исследование Json & Partners Consulting.

Итоги исследования рынка

Аналитическое агентство Json & Partners Consulting опубликовало исследование, посвящённое сервисам цифровой безопасности и тому, как отечественные операторы и финансовые структуры защищают пользователей от мошеннических схем. В ходе тестирования оценивались функциональность решений, эффективность противодействия злоумышленникам и уровень интеграции сервисов в клиентские экосистемы.

По итогам анализа в числе лидеров в сфере защиты от мошенников оказались разработки МТС, Т-Банка и Сбера. Именно эти компании, как отмечается в исследовании, демонстрируют наиболее зрелый подход к борьбе с телефонным и цифровым мошенничеством.

Детская безопасность и антифрод

Отдельное внимание аналитики уделили сервисам, ориентированным на защиту детей в цифровой среде. Специализированные решения для родителей сегодня присутствуют у большинства крупных игроков рынка. Они включают контроль контента, ограничение доступа к опасным ресурсам и защиту от попыток вовлечения несовершеннолетних в мошеннические схемы.

При этом по совокупности параметров — широте функциональности и эффективности противодействия мошенникам — наибольшее количество баллов в исследовании набрала экосистема МТС. Аналитики подчеркивают, что оператору удалось вырваться вперед именно за счет комплексного подхода.

Роль сервиса "Защитник"

Ключевым фактором лидерства МТС эксперты называют сервис "Защитник". Он позволил оператору занять первые позиции почти во всех номинациях исследования. Особо выделяется функция "Безопасный звонок", которая работает в режиме реального времени.

Эта технология способна предупреждать пользователя о возможных мошеннических схемах прямо во время телефонного разговора. Такой формат, по оценке аналитиков, существенно снижает риски, поскольку решение принимается человеком уже с учетом полученного сигнала об угрозе.

Исследование показывает, что рынок цифровой безопасности в России движется в сторону проактивной защиты, когда сервисы не просто фиксируют факт мошенничества, а пытаются предотвратить его на этапе контакта с жертвой.