Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Звонок мошенника
Звонок мошенника
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:36

Искусственный интеллект против обмана: как экосистемы закрывают старые схемы

МТС, Сбер и Т-Банк стали лидерами антифрод-решений в России — Mash

Российские операторы связи все активнее выстраивают собственные экосистемы цифровой безопасности, делая ставку на защиту клиентов от мошенников. Новое исследование показало, что конкуренция в этом сегменте уже перешла от отдельных функций к комплексным антифрод-решениям. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на исследование Json & Partners Consulting.

Итоги исследования рынка

Аналитическое агентство Json & Partners Consulting опубликовало исследование, посвящённое сервисам цифровой безопасности и тому, как отечественные операторы и финансовые структуры защищают пользователей от мошеннических схем. В ходе тестирования оценивались функциональность решений, эффективность противодействия злоумышленникам и уровень интеграции сервисов в клиентские экосистемы.

По итогам анализа в числе лидеров в сфере защиты от мошенников оказались разработки МТС, Т-Банка и Сбера. Именно эти компании, как отмечается в исследовании, демонстрируют наиболее зрелый подход к борьбе с телефонным и цифровым мошенничеством.

Детская безопасность и антифрод

Отдельное внимание аналитики уделили сервисам, ориентированным на защиту детей в цифровой среде. Специализированные решения для родителей сегодня присутствуют у большинства крупных игроков рынка. Они включают контроль контента, ограничение доступа к опасным ресурсам и защиту от попыток вовлечения несовершеннолетних в мошеннические схемы.

При этом по совокупности параметров — широте функциональности и эффективности противодействия мошенникам — наибольшее количество баллов в исследовании набрала экосистема МТС. Аналитики подчеркивают, что оператору удалось вырваться вперед именно за счет комплексного подхода.

Роль сервиса "Защитник"

Ключевым фактором лидерства МТС эксперты называют сервис "Защитник". Он позволил оператору занять первые позиции почти во всех номинациях исследования. Особо выделяется функция "Безопасный звонок", которая работает в режиме реального времени.

Эта технология способна предупреждать пользователя о возможных мошеннических схемах прямо во время телефонного разговора. Такой формат, по оценке аналитиков, существенно снижает риски, поскольку решение принимается человеком уже с учетом полученного сигнала об угрозе.

Исследование показывает, что рынок цифровой безопасности в России движется в сторону проактивной защиты, когда сервисы не просто фиксируют факт мошенничества, а пытаются предотвратить его на этапе контакта с жертвой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дело Долиной стало показательным из-за массовости проблемы — депутат Милонов сегодня в 13:45
Скандал оказался шире фамилии: дело Долиной подсветило опасную правовую ловушку

Депутат объяснил, почему дело Ларисы Долиной стало резонансным и как оно выявило системные проблемы гражданского законодательства.

Читать полностью » Закон закрепил госрегулирование рынка обслуживания лифтов — Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ сегодня в 13:05
Лифты под строгим контролем: новый закон изменит правила обслуживания навсегда

Госдума утвердила новые правила обслуживания лифтов в жилых домах. Что изменится для управляющих компаний и почему рынок ждёт жёсткая фильтрация.

Читать полностью » Более 100 детей приняли участие в новогоднем утреннике в Камчатке — Единая Россия сегодня в 12:08
Когда Новый год приходит вовремя: более ста детей получили свой праздник, несмотря ни на что

Более ста детей стали гостями новогоднего утренника в рамках акции "Чужих детей не бывает", получив праздник и сладкие подарки.

Читать полностью » Суд указал что Долина просила скрыть продажу квартиры от семьи — Верховный суд РФ сегодня в 11:50
Объявление видели все, но говорить было нельзя: что скрывали вокруг квартиры Долиной

Раскрываем тайны сделки с квартирой Ларисы Долиной: что действительно скрывает звезда? Узнайте о секретных просьбах, необычном поведении и банковских тайнах певицы.

Читать полностью » Матыцин заявил, что единую спортформу в школах обсудят в 2026 году сегодня в 11:15
Единый стиль для школьников возвращается в повестку: обсуждение перенесли, но не свернули

Обсуждение введения единой школьной спортивной формы переносится на 2026 год. Предлагают символизировать цвета флага и укреплять воспитание без затрат, ждите подробности.

Читать полностью » Минпромторг предложил маркировать многоразовые вейпы с 1 апреля 2026 - ТАСС сегодня в 10:53
Каждый вейп — под номером: что изменится на рынке электронных сигарет уже в 2026 году

С 1 апреля 2026 года в России вводится обязательная маркировка электронных сигарет. Узнайте, как это повлияет на рынок и его участников.

Читать полностью » Мошенники переложили риски на граждан после ужесточения закона — DLBI сегодня в 10:11
Мошенники придумали новый обман: теперь вас могут посадить, даже если вы просто переводили деньги

Мошенники изменили тактику после ужесточения закона о дропперах. Новые схемы выглядят легально, но по-прежнему ведут к уголовной ответственности.

Читать полностью » Средняя сумма страховки от залива соседей составляет 200 тысяч рублей — Кургузов сегодня в 10:03
200 тысяч на мокрые дела: на такую сумму россияне страхуют риск случайно устроить потоп соседям

Россияне всё чаще страхуют ответственность перед соседями на случай залива — в среднем на 200 тысяч рублей. Почему новостройки лидируют по полисам?

Читать полностью »

Новости
Общество
Семейную выплату для работающих родителей введут с 1 января 2026 года - Минфин РФ
92-летняя участница победила в киберспортивном турнире по Tekken 8 в Японии — Siliconera
Мир
Фермеры из 27 стран ЕС заблокировали центр Брюсселя тракторами — SHOT
Мир
Кавелашвили назвал отношения Грузии и ЕС неблагоприятными - РИА Новости
Красота и здоровье
Москвичка столкнулась с тяжёлой аллергией после процедуры в салоне красоты — Москва Live
Россия
Число публикаций о мошенничестве в России выросло на 85% за 2020–2025 годы — исследование
ДФО
Иностранца оштрафовали на 1,3 млн рублей за попытку вывоза 100 кг лососёвой икры — ДВ-РОСС
Культура и шоу-бизнес
Семья Надежды Кадышевой даст первое интервью за пять лет — Mash
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet