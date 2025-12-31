Искусственная кома и реанимация: как врачи Саратовской больницы смогли спасти женщину с полиорганной недостаточностью

В Саратове врачи спасли жизнь 35-летней беременной женщины, страдавшей от полиорганной недостаточности. Пациентка находилась в искусственной коме более месяца, но благодаря усилиям медиков ей удалось выжить. Об этом сообщили представители областной клинической больницы в социальных сетях. Об этом пишет Life.ru.

Тяжёлое состояние пациентки

Женщина поступила в Саратовскую областную клиническую больницу (ОКБ) в крайне тяжёлом состоянии, находясь на 26-27 неделе беременности и страдая от полиорганной недостаточности. Состояние пациентки было критическим: ей требовался острый гемодиализ, переливания крови и экстренные оперативные вмешательства. Всё это время она находилась в медикаментозном сне, что позволило стабилизировать её состояние на начальном этапе лечения.

"Она была доставлена в ОКБ в тяжёлом состоянии. Женщина находилась на 26-27-й неделе беременности и страдала от полиорганной недостаточности. Состояние пациентки было критическим: ей проводился острый гемодиализ, неоднократно переливались компоненты крови, она перенесла несколько экстренных оперативных вмешательств. Всё это время она находилась в состоянии медикаментозного сна", — говорится в сообщении областной клинической больницы.

Интенсивное лечение и помощь специалистов

Как рассказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии № 2 Мария Провоторова, активная фаза лечения длилась 40 дней. Она включала в себя искусственную вентиляцию лёгких и постоянный мониторинг состояния пациентки.

Врачи также проводили телемедицинские консультации с московскими коллегами из Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова, что позволило обеспечить высокий уровень медицинской помощи.

Восстановление и реабилитация

После 40 дней интенсивной терапии пациентка пришла в сознание и начала дышать самостоятельно. На данный момент её состояние стабилизировалось, и она готовится к прохождению курса реабилитации. Врачи продолжают следить за её состоянием, чтобы гарантировать успешное восстановление.