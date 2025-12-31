Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
операционная инструменты
операционная инструменты
© freepik.com is licensed under Free More Info
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:40

Искусственная кома и реанимация: как врачи Саратовской больницы смогли спасти женщину с полиорганной недостаточностью

В Саратове врачи спасли жизнь беременной женщине с полиорганной недостаточностью - ОКБ

В Саратове врачи спасли жизнь 35-летней беременной женщины, страдавшей от полиорганной недостаточности. Пациентка находилась в искусственной коме более месяца, но благодаря усилиям медиков ей удалось выжить. Об этом сообщили представители областной клинической больницы в социальных сетях. Об этом пишет Life.ru.

Тяжёлое состояние пациентки

Женщина поступила в Саратовскую областную клиническую больницу (ОКБ) в крайне тяжёлом состоянии, находясь на 26-27 неделе беременности и страдая от полиорганной недостаточности. Состояние пациентки было критическим: ей требовался острый гемодиализ, переливания крови и экстренные оперативные вмешательства. Всё это время она находилась в медикаментозном сне, что позволило стабилизировать её состояние на начальном этапе лечения.

"Она была доставлена в ОКБ в тяжёлом состоянии. Женщина находилась на 26-27-й неделе беременности и страдала от полиорганной недостаточности. Состояние пациентки было критическим: ей проводился острый гемодиализ, неоднократно переливались компоненты крови, она перенесла несколько экстренных оперативных вмешательств. Всё это время она находилась в состоянии медикаментозного сна", — говорится в сообщении областной клинической больницы.

Интенсивное лечение и помощь специалистов

Как рассказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии № 2 Мария Провоторова, активная фаза лечения длилась 40 дней. Она включала в себя искусственную вентиляцию лёгких и постоянный мониторинг состояния пациентки.

Врачи также проводили телемедицинские консультации с московскими коллегами из Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова, что позволило обеспечить высокий уровень медицинской помощи.

Восстановление и реабилитация

После 40 дней интенсивной терапии пациентка пришла в сознание и начала дышать самостоятельно. На данный момент её состояние стабилизировалось, и она готовится к прохождению курса реабилитации. Врачи продолжают следить за её состоянием, чтобы гарантировать успешное восстановление.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Нанопластик из чайных пакетиков проник в кишечник — Chemosphere сегодня в 8:31
Обычный чайный пакетик в кипятке ведёт себя странно — последствия уходят далеко за пределы кухни

Привычный чай в пакетиках может содержать миллионы пластиковых частиц. Учёные выяснили, как они ведут себя в организме и почему это важно.

Читать полностью » Женщинам рекомендовано пить не более 200 мл шампанского на праздник – Денисова сегодня в 5:24
Как не стать жертвой мгновенного опьянения: шампанское, которое может испортить праздник

Врач-диетолог объяснила, как пить шампанское в новогоднюю ночь, чтобы не навредить здоровью, и какие напитки лучше выбрать.

Читать полностью » Безалкогольный глинтвейн улучшает микроциркуляцию крови – Тарасова сегодня в 5:01
Зимний напиток, который согревает и лечит: что делает безалкогольный глинтвейн таким полезным

Безалкогольный глинтвейн с правильными специями может стать не только согревающим, но и полезным напитком, улучшая пищеварение и микросиркуляцию.

Читать полностью » Патчи для глаз увлажняют и уменьшают отёки — косметолог сегодня в 4:44
Каждый день с патчами: темные круги уходят, припухлости исчезают — правда, я не ожидала такого эффекта

Патчи для глаз — это простое и эффективное средство для борьбы с усталостью и припухлостью. Узнайте, как правильно выбрать, наносить и хранить патчи, чтобы получить максимальный эффект!

Читать полностью » Дайте снегу оттаять перед очисткой автомобиля, чтобы упростить процесс — Рrimamedia сегодня в 4:10
Стекла и лак не простят ошибок: как снег может повредить ваш автомобиль, если не быть осторожным

Важно знать, как правильно и безопасно очистить машину от снега, чтобы избежать повреждений и подготовить автомобиль к поездке в морозные дни.

Читать полностью » Яркий и удобный образ поможет встретить Новый год активно — стилисты сегодня в 0:02
Хотела эффектный образ — а получила усталость и дискомфорт: как на самом деле стоит одеваться в Новый год

Как выбрать новогодний наряд, чтобы выглядеть ярко и чувствовать себя свободно: советы астролога о цветах, деталях и комфорте в праздничную ночь.

Читать полностью » Психиатр Барзилай связал смартфон в 12 лет с повышенным риском ожирения вчера в 23:37
Думал, смартфон в 12 — это нормально, пока не увидел цифры, от которых становится страшно

Исследования показывают тревожные тенденции: ранний доступ к смартфонам может угрожать психике и физическому здоровью детей. Узнайте, как избежать последствий.

Читать полностью » Разгрузочный день снижает нагрузку на организм после праздников — диетолог Белоусова вчера в 20:22
Печень берёт удар на себя: что нужно сделать сразу после новогодних застолий

После новогодних застолий организм требует деликатного восстановления. Какие простые шаги помогут печени и пищеварению вернуться в норму — без жёстких диет и рисков.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Выдвижение челюсти включает мышцы шеи и овала лица — Healthy
Еда
Итальянцы связывают новогодние блюда с достатком и удачей — соцсети
Культура и шоу-бизнес
Лариса Долина с юмором поздравила зрителей с наступающим годом Лошади - VK Video
Еда
Марта Стюарт заменяет масло миндальным в печенье с шоколадом — Allrecipes
Дом
Ослабленный прижим створки становится причиной сквозняка — строители
ДФО
Приморская транспортная прокуратура начала проверку после жалоб моряков - DEITA.RU
ДФО
В Хабаровске произошла авария на электросетях, несколько районов остались без света - ДВ-РОСС
ДФО
В Приморье продолжается дефицит бензина, на заправках образуются километровые очереди - ДВ-РОСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet