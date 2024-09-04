Кобахидзе: иски против закона о "прозрачности иностранного влияния" не имеют шансов на успех

В Грузии заявили о бесперспективности исков против закона об иноагентах

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил уверенность в том, что иски, направленные против закона "О прозрачности иностранного влияния", рассматриваемые Конституционным судом, не смогут добиться успеха.

По его мнению, перспективы у этих исков отсутствуют.

Согласно принятому закону, с 1 августа все неправительственные организации Грузии, получающие значительное финансирование из-за границы, обязаны пройти регистрацию.

Закон вызвал волну протеста: президент Саломе Зурабишвили, более 120 неправительственных организаций, 38 оппозиционных депутатов и журналисты обратились в

Конституционный суд с требованием приостановить действие закона, а в дальнейшем полностью его отменить. Предварительное рассмотрение исков завершилось 31 августа.

Кобахидзе подчеркнул, что изначально не видел перспектив у этих исков, а сейчас их шансы на успех стали еще меньше. Он отметил, что подача исков — это не более чем спекуляция, добавив, что количество истцов составляет лишь малую долю от общего числа неправительственных организаций, которые уже зарегистрировались в реестре.

Между тем, введение закона о "прозрачности иностранного влияния" вызвало международную реакцию: США и ЕС приостановили финансовую помощь Грузии.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 31 июля объявил о приостановке программы финансовой поддержки в ответ на принятие этого закона. В свою очередь, ЕС прекратил финансирование Министерства обороны Грузии, а Пентагон отложил проведение совместных военных учений, которые должны были состояться в конце июля — начале августа.

Власти Грузии уже не раз заявляли о необходимости пересмотра и перезагрузки отношений с Западом.

Фото: www.flickr.com/George Mel (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)