Зарубежные СМИ намеренно искажали информацию о визите российской делегации в страны Африки. Об этом глава МИД России Сергей Лавров.

"В ЮАР и других странах Африки были корреспонденты СМИ, которые откровенно представляли интересы западной информационной машины. С их стороны были попытки извращенно наш визит", - подчеркнул Лавров.

В качестве примера министр предложил обратить внимание на материал телеканала Euronews.

"Euronews, комментируя нашу поездку в ЮАР, сообщил: "Лавров туда направился, хотя это вызывает негативную реакцию в стране", — сказал он.

В то же время, как подчеркнул Лавров, в материалах российских СМИ любой репортаж об отношениях России и Запада содержит в себе прямые цитаты, которые затем комментируют наши политологи и эксперты.