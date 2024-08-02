Издание Military Watch Magazine сообщает об успешном применении Россией оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" для поражения западных зенитно-ракетных комплексов Patriot, поставленных на Украину.
Авторы материала отмечают растущую важность поставок Patriot для Украины в связи с истощением запасов советских ЗРК С-300. При этом подтверждается эффективность российских "Искандер-М" в уничтожении комплексов Patriot на линии боевого соприкосновения.
Подчеркивается, что Соединенные Штаты не единственная страна Запада, столкнувшаяся с проблемой истощения запасов Patriot из-за поставок на Украину. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок признала наличие аналогичных трудностей у своей страны.
Напомним, что накануне Министерство обороны России сообщило об уничтожении трех пусковых установок ЗРК Patriot в зоне проведения специальной военной операции. Кроме того, средствами противовоздушной обороны были сбиты оперативно-тактическая ракета ATACMS, 14 реактивных снарядов HIMARS и 61 беспилотный летательный аппарат.
Успешное применение "Искандер-М" против современных западных систем ПВО свидетельствует о высокой эффективности российского вооружения и может существенно повлиять на ход боевых действий.
Фото: www. dvidshub.net/Maj. Trevor Wild (it is in the public domain)
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