Комплекс "Икандер-М" российской армии поразил американскую РСЗО MLRS ВСУ под Сумами

После определения и подтверждения точных координат замаскированного места размещения машины, командование приняло решение о проведении точечного удара.

Российские войска обнаружили перемещение американской установки РСЗО М270 MLRS в районе населенного пункта Могрица, расположенного в 20 километрах северо-восточнее Сум.

В сообщении ведомства говорится, что в результате удара оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" была ликвидирована пусковая установка РСЗО М270 MLRS, принадлежащая вооруженным силам Украины.

Российские ракетные войска, используя комплекс "Искандер-М", уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) MLRS в 20 километрах от города Сумы, сообщили в Министерстве обороны России.

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