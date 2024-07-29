Расчёт ОТРК "Искандер-М" Воружённых сил России ракетным ударом уничтожил РСЗО М270А1 MLRS производства США в районе н. п. Новотроицкое, сообщает официальный Телеграм-канал Минобороны РФ.

По данным ведомства, в результате атаки на позицию американской установки уничтожены также машина сопровождения и до 15 военнослужащих украинской армии.

Ранее Минобороны сообщало, что экипажи российских Су-34 атаковали пункт временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад", применив по противнику неуправляемые авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

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