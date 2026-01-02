Искали надёжную замену — нашли возраст: вторичка стремительно стареет

Рынок автомобилей с пробегом в России продолжает стремительно стареть: подавляющее большинство предложений приходится на машины старше десяти лет. Такая структура продаж фиксируется как в регионах, так и в крупнейших городах страны. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого аналитиками "Авто.ру Бизнес" по итогам объявлений за сентябрь-ноябрь 2025 года.

Какие автомобили доминируют на рынке

Наибольшую долю в структуре предложений занимают автомобили в возрасте от 10 до 14 лет. В регионах на них приходится 27% всех объявлений, в Москве — 28%, а в Санкт-Петербурге — 29%. Именно эта возрастная группа стала ключевой для вторичного рынка, отражая дефицит более свежих машин и высокие цены на новые автомобили.

Второе место по количеству предложений занимают автомобили в возрасте от 15 до 19 лет. Их доля варьируется от 19,5% до 21,4% в зависимости от региона. Таким образом, значительная часть покупателей выбирает машины, чей возраст приближается к двум десятилетиям эксплуатации.

Доля самых старых машин

Автомобили старше 20 лет по-прежнему остаются заметной частью рынка, особенно за пределами столиц. В регионах их доля достигает 16,3%, тогда как в Москве и Санкт-Петербурге этот показатель составляет около 13%.

В сумме автомобили возрастом 10 лет и старше формируют порядка 65% всех предложений на вторичном рынке. Это указывает на устойчивую тенденцию: рынок подержанных машин всё больше ориентирован на возрастные автомобили, а не на относительно свежие экземпляры.

Ситуация с более "молодыми" авто

Среди автомобилей младших возрастных категорий наиболее активно продаются машины от 3 до 5 лет. В регионах и Москве их доля составляет от 13% до 14,5%, тогда как в Санкт-Петербурге она заметно ниже — 10,8%.

Автомобили в возрасте от 6 до 9 лет представлены на рынке менее равномерно. В регионах их доля составляет 16,5%, в то время как в Москве этот показатель достигает 22%, а в Санкт-Петербурге — 21%. Это говорит о более высоком спросе на относительно "свежие" машины именно в столичных агломерациях.

Средний возраст вторичного автопарка

По итогам осени 2025 года средний возраст автомобилей с пробегом составил 12 лет и 3 месяца в регионах и Санкт-Петербурге. В Москве этот показатель оказался немного ниже — 12 лет и 1 месяц.

Разница между столицей и регионами минимальна, что подтверждает общий для страны тренд: вторичный рынок всё меньше обновляется и всё сильнее зависит от автомобилей с большим сроком эксплуатации.