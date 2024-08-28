Google подал иск против российских СМИ: судебное разбирательство началось в США

В Соединенных Штатах стартовало первое судебное заседание по делу, поданному Google против российских информационных агентств. Суд Калфорнийского округа в Сан-Хосе назначил первое слушание на 28 августа, как сообщает издание "Ведомости".

Компания стремится получить решение, которое позволит не допускать предъявления исков со стороны иностранных организаций за пределами США и Великобритании. Согласно данным открытой базе гражданских дел, иск был зарегистрирован 19 августа.

Google настаивает на введении особых правил из-за исков российских СМИ в зарубежных судах, связанных с блокировкой их каналов на YouTube, который находится в собственности компании. Цель иска — ограничить деятельность российских организаций, отмечает партнер юридической фирмы Art de Lex, Артур Зурабян.

Российские СМИ обратились в суды таких стран, как Турция, Венгрия, Испания, ЮАР и других, с целью исполнения решений, принятых российскими судами в отношении Google, включая признание его дочерней компании банкротом в 2023 году.

По мнению Зурабяна, действия Google могут быть связаны с недостаточной прозрачностью материнской компании Alphabet в отчетности о судебных разбирательствах, угрожающих ее активам за границей.

Фото: commons.wikimedia.org/Rufus46 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)