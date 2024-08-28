Арбитражный суд приостановил дело по иску «Балтики» к Carlsberg на 4,4 млрд рублей

Суд приостановил рассмотрение иска пивоваренной компании "Балтика" к датскому концерну Carlsberg Breweries на сумму около 4,4 миллиарда рублей, как свидетельствуют материалы дела. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынес решение отложить судебное разбирательство, что было отражено на портале "Электронное правосудие".
В конце июня Carlsberg Breweries A/S подала ходатайство о прекращении разбирательства по иску "Балтики", касающемуся взыскания задолженности по генеральному соглашению от 10 сентября 2021 года на сумму 4 411 211 112,07 рублей, из которых основная часть долга составляет около 4 миллиардов. Судебные заседания уже неоднократно переносились, и объявлялись перерывы.
"Балтика" является частью Carlsberg Group с 2008 года, однако с июля 2023 года находится под временным управлением Росимущества в связи с западными санкциями и заморозкой активов в Европе. Тем не менее, компания продолжает производство пива в России, включая международные бренды, на своих заводах, расположенных в восьми городах страны.
Фото: commons.wikimedia.org/Mtaylor848 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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