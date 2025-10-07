Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Полицейские
Полицейские
© commons.wikimedia.org by DonSimon is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:02

Исчезновение, которое потрясло Артём: сотни людей прочёсывают леса и дворы в надежде найти девочку

Полиция и волонтёры Приморья ищут пропавшую семилетнюю девочку из Артёма

В Приморском крае продолжаются поиски семилетней девочки, которая утром 6 октября ушла из школы № 2 города Артёма и до сих пор не вернулась. Сотни людей — полицейские, волонтёры и простые жители — присоединились к поискам.
По словам координаторов, поисковые группы работают без перерыва: ночью прочёсывают лесополосы и заброшенные территории, днём — жилые кварталы и дворы.

"Всю ночь и весь день её ищут полицейские Артёма, волонтёры из отрядов "Приморский Щит” и "Вежливые люди”, народные дружинники и местные жители", — уточнили координаторы поисков.

По последним данным, полиция проверяет видеозаписи, опрашивает свидетелей и анализирует поступающую информацию. Массовый сбор добровольцев пока не объявлен, но жители края активно распространяют ориентировки в соцсетях, помогая информационно.

Приметы ребёнка

  • Внешность: рыжие волнистые волосы, серые глаза, веснушки, рост около 126 см.

  • Одежда: голубая кофта, белая рубашка, синий сарафан, тёмные колготки и светлые кроссовки.

Сравнение

Параметр Поиски 2020-х годов Поиски 2000-х годов
Основные инструменты Дроны, соцсети, камеры наблюдения Объявления, обход дворов
Вовлечённость волонтёров Массовая, межрегиональная Локальная, ограниченная
Технологическая поддержка Онлайн-карты, GPS, чат-боты Телефонные сводки и радиосвязь
Роль граждан Информационное распространение, помощь на местах Участие только при личном обращении

Советы шаг за шагом

  1. Сообщайте о пропаже сразу. Важно не ждать 24 часа — заявление в полицию принимается немедленно.

  2. Передавайте максимум информации. Рост, одежда, особые приметы, привычные маршруты — всё это помогает сориентировать поисковые группы.

  3. Проверяйте гаджеты. Если у ребёнка есть телефон, планшет или смарт-часы — включите геолокацию, обратитесь к оператору.

  4. Распространяйте ориентировки. Публикации в соцсетях, чатах и местных группах ускоряют отклик свидетелей.

  5. Не мешайте работе полиции. Действуйте через координаторов, не создавая хаотичных групп.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагаться на то, что ребёнок "сам вернётся".
    Последствие: упущенные часы, когда помощь могла быть эффективной.
    Альтернатива: обращаться к правоохранителям при первых сомнениях.

  • Ошибка: отсутствие контактов родителей в вещах ребёнка.
    Последствие: прохожие или полицейские не могут быстро связаться с семьёй.
    Альтернатива: положить в карман записку с именем и телефонами близких.

  • Ошибка: считать, что с ребёнком ничего не случится в знакомом районе.
    Последствие: ложное чувство безопасности и потеря бдительности.
    Альтернатива: регулярно обсуждать с ребёнком правила поведения и пути домой.

А что если…

А что если подобная ситуация произойдёт в другом регионе?
Опыт Приморья показывает: успех поисков зависит не только от полиции, но и от сплочённости общества. Волонтёры, объединённые через интернет, способны мобилизовать ресурсы за считанные часы — от тепловизоров до собачьих отрядов.

Если внедрить подобную систему в каждом субъекте РФ, вероятность успешного исхода в первые 48 часов возрастает почти вдвое. Главное — готовность действовать слаженно и не оставаться равнодушными.

Плюсы и минусы

Аспект Преимущества Недостатки
Работа полиции Опыт, доступ к базам, техника Ограниченные ресурсы при массовых поисках
Волонтёрские отряды Гибкость, мотивация, взаимодействие с гражданами Нехватка оборудования, риск дублирования маршрутов
Соцсети и СМИ Быстрое распространение ориентировок Возможность ложных слухов и дезинформации

FAQ

Как можно помочь, если вы живёте не в Артёме?
Распространяйте проверенные ориентировки в соцсетях, следите за официальными каналами МВД и волонтёрских групп.

Что делать, если заметили ребёнка, похожего на пропавшего?
Не пытайтесь задерживать самостоятельно — сразу звоните 102 или на горячую линию поискового отряда.

Сколько длится активная фаза поисков?
Первые 72 часа считаются решающими. Однако поиски продолжаются до получения достоверной информации, независимо от срока.

Мифы и правда

  • Миф: заявление о пропаже принимают только через сутки.
    Правда: полиция обязана начать поиск сразу после обращения.

  • Миф: в маленьких городах нет смысла искать через соцсети.
    Правда: именно локальные чаты и паблики часто дают первые зацепки.

  • Миф: дети теряются только из-за невнимательности родителей.
    Правда: чаще причиной становятся стресс, испуг или попытка уйти от конфликта.

Исторический контекст

  1. В 2000-х поиски в Приморье проводились в основном силами милиции и МЧС. Волонтёрских объединений тогда почти не существовало.

  2. С 2010-х годов появились первые добровольческие отряды, работающие по методикам "Лиза Алерт".

  3. Сегодня к поискам подключаются целые сообщества: от школьников до профессиональных спасателей.

Три интересных факта

  1. Каждый третий случай пропажи детей в России разрешается в течение первых 12 часов благодаря бдительным прохожим.

  2. Поисковые системы Приморья впервые начали использовать дроны в 2022 году — они позволяют обследовать до 10 км² за час.

  3. В Артёме действует около 200 добровольцев, готовых выйти на поиски в любое время суток.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Циклон принесёт в Амурскую область снег, ливни и грозы, сообщили синоптики гидрометцентра 03.10.2025 в 3:31
Осень сошла с ума: в Амурской области ждут и грозы, и снег одновременно

В первые выходные октября Амурская область окажется во власти циклона: снег на севере, грозы на юге и штормовой ветер до 20 м/с.

Читать полностью » Автоваз подтвердил готовность выпускать 100 тысяч автомобилей ежегодно для такси 30.09.2025 в 9:37
Такси по-русски на полную катушку: Автоваз готов поставить 100 тысяч машин для отрасли

"Автоваз" готов поставить в таксопарки до 100 тысяч автомобилей в год. Какие модели предложены и как изменится рынок такси в 2025–2026 годах?

Читать полностью » Форум ОстроVа в Южно-Сахалинске собрал участников из России и зарубежья 30.09.2025 в 7:37
Амбиции на острове: почему форум в Южно-Сахалинске собирает молодёжь со всей России и из-за рубежа

Форум "ОстроVа" в Южно-Сахалинске собрал сотни участников и стал площадкой для карьерных стартов. Чем он полезен для молодых специалистов?

Читать полностью » Антициклон принесёт ясные дни и холодные ночи в Приморский край 30.09.2025 в 5:37
День в майке, ночь в шубе: антициклон принесёт тёплые дни и холодные вечера

Последняя неделя сентября в Приморье пройдёт под антициклоном: ясные дни и прохладные ночи, но уже в начале октября регион ждут дожди.

Читать полностью » Финансовая реформа Павлова ускорила демонтаж советской системы сверху — считает Даниил Ермилов 30.09.2025 в 3:37
Купюры превратились в фантики: почему обнуление капиталов подорвало систему сверху

Политолог Даниил Ермилов утверждает: крах СССР вызвала не идеология, а денежная реформа 1991 года. Почему именно элита сыграла решающую роль?

Читать полностью » Запуск отопления в Приморье откладывается при температуре выше восьми градусов — Сергей Попов 30.09.2025 в 1:37
Тепло в домах задержалось в пробке: старт отопительного сезона в Приморье сдвигается

В Приморье отопительный сезон сдвигается минимум на две недели из-за аномально тёплой осени. Жителей ждёт поздний старт подачи тепла.

Читать полностью » Жители Ванино и Совгавани жалуются на километровые очереди на АЗС — Минэнерго Хабаровского края 29.09.2025 в 15:19
Очередь длиннее, чем дорога домой: водители Ванино и Совгавани штурмуют АЗС

Ванино и Совгавань снова остались без бензина. Почему на АЗС висят таблички "нет топлива" и как ажиотажный спрос усугубил кризис?

Читать полностью » Более девяноста процентов заявлений иностранных граждан в Приморье одобрены — данные администрации края 29.09.2025 в 11:19
Двери открыли — большинство вошло: в Приморье легализовали свыше 8 тысяч мигрантов

В Приморье подвели итоги кампании по легализации мигрантов: более 90% заявлений одобрены. Кто не успел, попадет в реестр и может быть депортирован из России: подробности.

Читать полностью »

Новости
Технологии
OpenAI превратит Sora в платформу для монетизации пользовательского ИИ-контента
Питомцы
Кошки привыкают к сородичам за 2–3 месяца при правильном подходе
Садоводство
Медведка быстро размножается, но её популяцию сокращают биопрепараты — Алексей Герасимов
Красота и здоровье
Невролог Пётр Соков: регулярный недосып приводит к гипертонии и риску инсульта
Садоводство
Подзимний посев укропа в октябре помогает получить ранний урожай и мощные растения
Дом
Как работает умный дом: управление безопасностью, освещением и климатом
Культура и шоу-бизнес
StudioCanal начала работу над сериалом по подростковым детективам Робин Стивенс
Туризм
Иркутск - столица Южного Байкала: достопримечательности и архитектурное наследие
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet