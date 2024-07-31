Один из 22 подсудимых из украинского нацбатальона "Азов"* Александр Ищенко скончался в СИЗО Ростова-на-Дону. Об этом сообщил его адвокат в ходе заседания в Южном окружном военном суде, пишет ТАСС.

Защита попросила суд истребовать справку о смерти Ищенко.

Напомним, что уголовное дело в отношении участников националистического полка "Азов"* стало самым массовым из всех, рассматривавшихся в стенах ростовского суда. Его фигуантами оказались 22 обвиняемых: 13 мужчин и девять женщин. Всем подсудимым инкриминируются статьи о насильственном захвате власти и участии в террористической организации, за которые полагается наказание вплоть до пожизненного заключения.

Согласно материалам дела, все 22 фигуранта вступилив полк добровольно и принимали участие в так называемой антитеррористической операции (АТО), направленной на захват власти в ДНР и террористические действия в отношении мирных граждан Донбасса.

Большинство подсудимых не признали свою вину, некоторые признали её частично.

*Организация признана террористической и запрещена в России.

Фото: Телеграм-канал Южного окружного военного суда Ростова-на-Дону.