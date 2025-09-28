Сердце зовёт о помощи не так, как вы думаете: необычные признаки ИБС
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) остаётся одной из самых распространённых патологий сердечно-сосудистой системы. Опасность заключается в том, что болезнь далеко не всегда проявляется "классическими" болями за грудиной. Симптомы могут быть разнообразными и порой маскируются под совершенно иные недомогания.
"Отличительной чертой ишемической боли является её возникновение при нагрузке или стрессе и утихание в покое или после приёма нитроглицерина", — пояснил врач-кардиолог клиники академика Ройтберга Евгений Кокин.
Как распознать ИБС
Помимо болей в области сердца, заболевание может проявляться:
-
одышкой даже при небольшой активности;
-
повышенной утомляемостью и слабостью;
-
чувством давления или боли в спине, челюсти или левой руке;
-
нарушениями ритма сердца;
-
приступами тошноты и головокружения.
Такие "маски" часто сбивают с толку, и человек может долго не связывать свои жалобы с проблемами сердца.
Сравнение типичных и нетипичных симптомов ИБС
|Симптомы
|Типичные
|Нетипичные
|Боль
|За грудиной, отдаёт в руку
|В спине, челюсти, животе
|Состояние
|Усиление при нагрузке
|Слабость и утомляемость
|Дополнительно
|Облегчение после нитроглицерина
|Тошнота, головокружение
Методы диагностики
-
ЭКГ - позволяет зафиксировать ишемические изменения.
-
Нагрузочные тесты - имитация физической активности под контролем врачей.
-
Коронарография - "золотой стандарт", который показывает состояние сосудов сердца.
Советы шаг за шагом: как действовать при подозрении на ИБС
-
Обращаться к врачу при любых повторяющихся болях или дискомфорте за грудиной.
-
Сделать ЭКГ даже при минимальных жалобах.
-
Контролировать давление и уровень холестерина.
-
Отказаться от курения и алкоголя.
-
Постепенно включать в жизнь физическую активность — пешие прогулки, лёгкий фитнес.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорирование одышки → риск инфаркта → своевременное обследование у кардиолога.
-
Самолечение обезболивающими → маскировка истинной причины → приём нитроглицерина и визит к врачу.
-
Отсутствие контроля давления → прогрессирование болезни → регулярные измерения и терапия.
А что если…
-
Боли возникают только на работе? Это может быть стрессовый фактор, требующий коррекции образа жизни.
-
Диагноз пока не подтверждён? Важно пройти обследование, так как симптомы могут указывать и на другие болезни.
-
Пациент уже перенёс инфаркт? Риск повторного выше, поэтому контроль должен быть ещё жёстче.
FAQ
Как выбрать лечение: лекарства или операцию?
Решение принимает врач: при лёгких формах достаточно медикаментов, при тяжёлых поражениях сосудов показана операция.
Сколько стоит стентирование?
В среднем от 150 до 400 тысяч рублей, но в государственных клиниках операция может проводиться по квоте бесплатно.
Что лучше для профилактики — диета или спорт?
Лучший вариант — их сочетание: контроль питания и регулярная физическая активность.
