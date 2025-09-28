Сердце зовёт о помощи не так, как вы думаете: необычные признаки ИБС

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) остаётся одной из самых распространённых патологий сердечно-сосудистой системы. Опасность заключается в том, что болезнь далеко не всегда проявляется "классическими" болями за грудиной. Симптомы могут быть разнообразными и порой маскируются под совершенно иные недомогания.

"Отличительной чертой ишемической боли является её возникновение при нагрузке или стрессе и утихание в покое или после приёма нитроглицерина", — пояснил врач-кардиолог клиники академика Ройтберга Евгений Кокин.

Как распознать ИБС

Помимо болей в области сердца, заболевание может проявляться:

одышкой даже при небольшой активности;

повышенной утомляемостью и слабостью;

чувством давления или боли в спине, челюсти или левой руке;

нарушениями ритма сердца;

приступами тошноты и головокружения.

Такие "маски" часто сбивают с толку, и человек может долго не связывать свои жалобы с проблемами сердца.

Сравнение типичных и нетипичных симптомов ИБС