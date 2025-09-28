Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сердце, окружённое висцеральным жиром
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:42

Сердце зовёт о помощи не так, как вы думаете: необычные признаки ИБС

Кардиолог Евгений Кокин объяснил, как отличить ишемическую болезнь сердца от других недугов

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) остаётся одной из самых распространённых патологий сердечно-сосудистой системы. Опасность заключается в том, что болезнь далеко не всегда проявляется "классическими" болями за грудиной. Симптомы могут быть разнообразными и порой маскируются под совершенно иные недомогания.

"Отличительной чертой ишемической боли является её возникновение при нагрузке или стрессе и утихание в покое или после приёма нитроглицерина", — пояснил врач-кардиолог клиники академика Ройтберга Евгений Кокин.

Как распознать ИБС

Помимо болей в области сердца, заболевание может проявляться:

  • одышкой даже при небольшой активности;

  • повышенной утомляемостью и слабостью;

  • чувством давления или боли в спине, челюсти или левой руке;

  • нарушениями ритма сердца;

  • приступами тошноты и головокружения.

Такие "маски" часто сбивают с толку, и человек может долго не связывать свои жалобы с проблемами сердца.

Сравнение типичных и нетипичных симптомов ИБС

Симптомы Типичные Нетипичные
Боль За грудиной, отдаёт в руку В спине, челюсти, животе
Состояние Усиление при нагрузке Слабость и утомляемость
Дополнительно Облегчение после нитроглицерина Тошнота, головокружение

Методы диагностики

  1. ЭКГ - позволяет зафиксировать ишемические изменения.

  2. Нагрузочные тесты - имитация физической активности под контролем врачей.

  3. Коронарография - "золотой стандарт", который показывает состояние сосудов сердца.

Советы шаг за шагом: как действовать при подозрении на ИБС

  1. Обращаться к врачу при любых повторяющихся болях или дискомфорте за грудиной.

  2. Сделать ЭКГ даже при минимальных жалобах.

  3. Контролировать давление и уровень холестерина.

  4. Отказаться от курения и алкоголя.

  5. Постепенно включать в жизнь физическую активность — пешие прогулки, лёгкий фитнес.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование одышки → риск инфаркта → своевременное обследование у кардиолога.

  • Самолечение обезболивающими → маскировка истинной причины → приём нитроглицерина и визит к врачу.

  • Отсутствие контроля давления → прогрессирование болезни → регулярные измерения и терапия.

А что если…

  • Боли возникают только на работе? Это может быть стрессовый фактор, требующий коррекции образа жизни.

  • Диагноз пока не подтверждён? Важно пройти обследование, так как симптомы могут указывать и на другие болезни.

  • Пациент уже перенёс инфаркт? Риск повторного выше, поэтому контроль должен быть ещё жёстче.

FAQ

Как выбрать лечение: лекарства или операцию?
Решение принимает врач: при лёгких формах достаточно медикаментов, при тяжёлых поражениях сосудов показана операция.

Сколько стоит стентирование?
В среднем от 150 до 400 тысяч рублей, но в государственных клиниках операция может проводиться по квоте бесплатно.

Что лучше для профилактики — диета или спорт?
Лучший вариант — их сочетание: контроль питания и регулярная физическая активность.

