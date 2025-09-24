Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik by KamranAydinov
Александр Александров Опубликована сегодня в 12:16

Вредна ли алюминиевая посуда? Исследования дают неожиданный ответ

Специалисты рассказали, как возник миф об опасности алюминия

Алюминий активно используется благодаря ряду преимуществ:

  • занимает первое место по распространению среди металлов в природе;

  • легко обрабатывается и плавится при сравнительно низкой температуре (660 °С);

  • пластичен, из него просто штамповать сковороды и кастрюли;

  • детали можно соединять пайкой, сваркой или заклёпками;

  • устойчив к воздействию большинства сильных кислот;

  • прочный и при ударе скорее деформируется, чем треснет;

  • быстро и равномерно нагревается благодаря высокой теплопроводности;

  • защищён естественной оксидной плёнкой, образующейся при контакте с кислородом.

Именно поэтому алюминий стал массовым материалом для кухонной утвари.

Откуда пошёл миф о вреде?

В 1970-х канадские исследователи обнаружили повышенное содержание алюминия в мозге людей с болезнью Альцгеймера. Тогда возникла гипотеза, что виновата посуда из алюминия.

Действительно, металл может вступать в реакцию с кислой пищей (например, томатами или уксусом), и в еду попадает до 3 мг алюминия. Но это ничтожно мало, если учесть, что в среднем человек получает 30–50 мг алюминия в день из воды, пищи, лекарств и даже дезодорантов.

Позднейшие исследования показали: даже в худшем случае алюминиевая посуда увеличивает поступление элемента в организм всего на 10%. Часть его усваивается, а остальное выводится естественным путём. Связь с болезнью Альцгеймера так и не была доказана.

В чём есть доля правды?

  • В алюминиевой посуде не стоит хранить еду в холодильнике — блюда могут приобрести неприятный металлический привкус.

  • Подгоревшие остатки лучше выбрасывать: нагрев ускоряет химические реакции и ухудшает вкус.

Современные алюминиевые сковороды

Сегодня большинство алюминиевых сковородок снабжено антипригарным покрытием. Оно исключает прямой контакт пищи с металлом и делает посуду безопасной для повседневного использования.

Алюминиевая посуда не несёт реальной угрозы здоровью и во многом незаслуженно стала жертвой мифов. Она практична, доступна и широко применяется в современных кухнях, а при бережном использовании прослужит долго и без негативных последствий.

