Вредна ли алюминиевая посуда? Исследования дают неожиданный ответ
Алюминий активно используется благодаря ряду преимуществ:
-
занимает первое место по распространению среди металлов в природе;
-
легко обрабатывается и плавится при сравнительно низкой температуре (660 °С);
-
пластичен, из него просто штамповать сковороды и кастрюли;
-
детали можно соединять пайкой, сваркой или заклёпками;
-
устойчив к воздействию большинства сильных кислот;
-
прочный и при ударе скорее деформируется, чем треснет;
-
быстро и равномерно нагревается благодаря высокой теплопроводности;
-
защищён естественной оксидной плёнкой, образующейся при контакте с кислородом.
Именно поэтому алюминий стал массовым материалом для кухонной утвари.
Откуда пошёл миф о вреде?
В 1970-х канадские исследователи обнаружили повышенное содержание алюминия в мозге людей с болезнью Альцгеймера. Тогда возникла гипотеза, что виновата посуда из алюминия.
Действительно, металл может вступать в реакцию с кислой пищей (например, томатами или уксусом), и в еду попадает до 3 мг алюминия. Но это ничтожно мало, если учесть, что в среднем человек получает 30–50 мг алюминия в день из воды, пищи, лекарств и даже дезодорантов.
Позднейшие исследования показали: даже в худшем случае алюминиевая посуда увеличивает поступление элемента в организм всего на 10%. Часть его усваивается, а остальное выводится естественным путём. Связь с болезнью Альцгеймера так и не была доказана.
В чём есть доля правды?
-
В алюминиевой посуде не стоит хранить еду в холодильнике — блюда могут приобрести неприятный металлический привкус.
-
Подгоревшие остатки лучше выбрасывать: нагрев ускоряет химические реакции и ухудшает вкус.
Современные алюминиевые сковороды
Сегодня большинство алюминиевых сковородок снабжено антипригарным покрытием. Оно исключает прямой контакт пищи с металлом и делает посуду безопасной для повседневного использования.
Алюминиевая посуда не несёт реальной угрозы здоровью и во многом незаслуженно стала жертвой мифов. Она практична, доступна и широко применяется в современных кухнях, а при бережном использовании прослужит долго и без негативных последствий.
