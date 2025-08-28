Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Утренняя тяжесть в животе
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:35

Какие сигналы указывают на СРК и когда стоит идти к врачу

Гастроэнтеролог Мельникова: хронический стресс вызывает синдром раздражённого кишечника

Кратковременное волнение организм переживает без серьёзных последствий, а вот постоянное чувство тревоги способно нанести пищеварительной системе ощутимый вред. Гастроэнтеролог Евгения Мельникова в беседе с РИАМО напомнила, что хронический стресс напрямую связан с развитием синдрома раздражённого кишечника (СРК).

Что такое синдром раздражённого кишечника

"В таких случаях нередко развивается синдром раздраженного кишечника (СРК) — функциональное нарушение, при котором повышенная чувствительность делает привычные раздражители чрезмерно болезненными. Даже незначительный стресс может вызвать спазмы, изменение стула и другие неприятные симптомы", — предупредила Мельникова.

СРК не угрожает жизни, но серьёзно ухудшает её качество.

Дополнительные симптомы

Пациенты с этим синдромом часто сталкиваются не только с проблемами ЖКТ. Возможны:

  • головные боли,
  • мышечные боли,
  • бессонница,
  • ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря.

Такая комбинация симптомов делает заболевание особенно тяжёлым для восприятия.

Как ставится диагноз

Мельникова уточнила, что диагноз СРК можно поставить только после комплексного обследования. Важно исключить другие возможные патологии, которые могут маскироваться под схожие проявления.

Итог

Постоянный стресс — не только эмоциональная, но и физическая нагрузка для организма. Чтобы защитить желудочно-кишечный тракт, важно вовремя заметить тревожные сигналы и обратиться к врачу.

