Мужчина думает за работой
Мужчина думает за работой
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 18:51

Синдром раздражительного мужчины: правда, которая ломает стереотипы

Психотерапевт Джед Даймонд назвал синдром раздражительного мужчины состоянием тревоги и гнева

Мужское здоровье и психология — темы, о которых принято говорить куда реже, чем о женском климаксе или менопаузе. Тем не менее врачи и психологи всё чаще поднимают вопрос о синдроме раздражительного мужчины (СМС или IMS). Этот термин появился в начале 2000-х и описывает целый спектр симптомов, которые нередко сопровождают возрастное снижение уровня тестостерона.

Как проявляется синдром

По мере снижения мужских гормонов меняется не только физическое состояние, но и настроение. По словам уролога Джастина Хоумана, можно выделить несколько характерных признаков:

  • раздражительность, апатия и склонность к депрессии;
  • трудности с концентрацией внимания и памятью;
  • постоянная усталость и упадок сил;
  • снижение либидо и редкие спонтанные эрекции;
  • уменьшение мышечной массы, несмотря на тренировки;
  • увеличение жировых отложений, особенно в области живота;
  • нарушения сна и бессонница.

"Мужской гормональный спад происходит постепенно… уровень тестостерона начинает снижаться примерно на 1% в год после 40 лет", — отметил уролог Джастин Хоуман.

Сравнение: мужская и женская "менопауза"

Показатель

Женская менопауза

Мужская андропауза (СМС)

Возраст начала

45-55 лет

40-60 лет

Скорость изменений

Быстро, в течение нескольких лет

Постепенно, десятилетиями

Основные проявления

Приливы, прекращение менструаций, гормональные колебания

Раздражительность, усталость, снижение либидо

Подход к терапии

Гормональная терапия, витамины, фитопрепараты

Заместительная терапия тестостероном, коррекция образа жизни

Истоки термина

Впервые о синдроме заговорил в 2001 году учёный Джеральд Линкольн. Исследуя поведение баранов после брачного сезона, он обнаружил прямую зависимость: падение тестостерона вызывало агрессию и беспокойство. Позднее аналогичные результаты были отмечены у оленей и даже у слонов.

Психотерапевт Джед Даймонд развил эту тему и написал несколько книг, где описал СМС у мужчин разных возрастов.

"Это состояние гиперчувствительности, тревоги, разочарования и гнева, которое возникает у мужчин и связано с биохимическими изменениями", — пояснил доктор Джед Даймонд.

Советы шаг за шагом: что делать при подозрении на СМС

  1. Пройти обследование у врача и сдать анализ крови на тестостерон.
  2. Наладить питание: больше овощей, цельнозерновых продуктов, меньше сахара и алкоголя.
  3. Добавить регулярные физические нагрузки — силовые тренировки и кардио.
  4. Следить за сном: ложиться в одно и то же время, убрать гаджеты перед сном.
  5. Снизить уровень стресса через медитацию, дыхательные практики или консультацию психолога.
  6. При необходимости обсудить с врачом заместительную терапию тестостероном.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать изменения в настроении и здоровье.
    Последствие: Усиление раздражительности, конфликты в семье, проблемы с работой.
    Альтернатива: Регулярные обследования, открытые разговоры с близкими, ранняя коррекция образа жизни.
  • Ошибка: Списывать усталость и бессонницу только на стресс.
    Последствие: Прогрессирование гормонального дефицита и психоэмоциональные срывы.
    Альтернатива: Проверить уровень тестостерона и при необходимости обратиться к эндокринологу.

А что если…

...мужчина воспринимает разговор о синдроме как "слабость"? Здесь важно подчеркнуть: речь идёт не о черте характера, а о физиологических изменениях. Чем раньше человек обратится за помощью, тем легче адаптироваться к переменам.

Плюсы и минусы терапии

Подход

Плюсы

Минусы

Коррекция образа жизни

Долгосрочный эффект, без побочных реакций

Требует дисциплины, результат не сразу

Заместительная терапия

Быстрое улучшение либидо, энергии, настроения

Возможные риски: сгущение крови, проблемы с простатой

Психотерапия

Поддержка эмоционального состояния, снижение тревожности

Не влияет напрямую на гормоны

FAQ

Как выбрать врача?
Лучше обратиться к урологу или эндокринологу, имеющему опыт работы с возрастными гормональными изменениями у мужчин.

Сколько стоит терапия?
Стоимость зависит от региона и выбранного метода. Заместительная терапия может варьироваться от доступных генериков до дорогостоящих препаратов.

Что лучше — таблетки или уколы тестостерона?
Форма подбирается индивидуально: таблетки удобны, но менее эффективны, уколы дают стабильный уровень гормона.

Мифы и правда

  • Миф: СМС — это выдумка психологов.
    Правда: хотя это не диагноз, симптомы подтверждаются исследованиями гормональных изменений.
  • Миф: СМС касается только пожилых.
    Правда: при высоком стрессе и неправильном образе жизни проявления встречаются и у мужчин 30+.
  • Миф: Заместительная терапия — всегда опасна.
    Правда: при контроле врача риски минимизируются, а эффект бывает значительным.

Сон и психология

Хроническое недосыпание усиливает тревожность и раздражительность. Поэтому здоровая гигиена сна — важная часть терапии. Для мужчин с СМС регулярный 7-8-часовой сон может снизить выраженность симптомов почти так же эффективно, как медикаментозные меры.

Три интересных факта

  1. У мужчин среднего возраста риск самоубийства почти в 5 раз выше, чем у женщин.
  2. Уровень тестостерона у современных мужчин в среднем ниже, чем у их ровесников 30 лет назад.
  3. Витамины группы B и магний помогают мягко снизить тревожность при СМС.

Исторический контекст

Ещё в древнегреческих текстах описывали "мужскую меланхолию" и вспыльчивость в зрелые годы. В XIX веке врачи связывали эти состояния с "нервным истощением". Только в XXI веке появились данные о прямой связи с тестостероном.

