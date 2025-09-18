Лекарства, которые лечат нервы, но сбивают гормоны
Нарушения менструального цикла — одна из самых распространённых причин визитов к гинекологу. Врач акушер-гинеколог, УЗИ-специалист клиники репродуктивного здоровья "Женский Доктор" Татьяна Ковзель рассказала "Ленте.ру", что такие жалобы часто связаны не только с репродуктивной системой, но и с более глубокими эндокринными нарушениями.
Основные причины сбоев цикла
-
Дисфункция гипоталамо-гипофизарной системы. Чаще всего связана со стрессом, но также может возникать после черепно-мозговых травм, при опухоли гипофиза или анорексии.
В условиях стресса повышается уровень пролактина и кортизола, что угнетает работу гипоталамуса и снижает функцию яичников. Итогом становятся сбои или даже полное прекращение менструаций.
-
Нарушения функции яичников. Синдром поликистозных яичников, кисты, опухоли или ранний климакс.
-
Эндокринные патологии. Заболевания щитовидной железы, надпочечников и поджелудочной железы также могут влиять на регулярность цикла.
-
Приём лекарств. Антидепрессанты и нейролептики способны вызывать гиперпролактинемию, провоцируя сбои.
Когда это норма
Ковзель уточнила, что нерегулярный цикл допустим в течение первых 1-2 лет после менархе (первых менструаций). Это естественный процесс становления гормонального фона.
Когда обращаться к врачу
-
задержка более 7 дней;
-
сильные колебания интервалов между менструациями;
-
слишком обильные или, наоборот, скудные выделения;
-
межменструальные кровотечения;
-
выраженные боли, мешающие нормальной жизни.
Заключение
Нерегулярный цикл может быть как вариантом нормы, так и симптомом серьёзных гормональных нарушений. Игнорировать такие сигналы организма не стоит: своевременная диагностика помогает избежать осложнений и сохранить женское здоровье.
