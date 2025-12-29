Нерегулярный сон бьет по организму сильнее, чем недосып: вот что показало двухлетнее исследование

Нерегулярный режим сна — даже с отклонениями меньше часа — может оказаться не просто бытовой особенностью, а фактором, связанным с заметно более высоким риском проблем с давлением и дыханием во сне. Об этом сообщает журнал JMIR, опубликовавший результаты исследования ученых из Института Скриппса: нестабильное время засыпания и пробуждения коррелирует с ростом вероятности гипертонии на 71% и более чем двукратным увеличением риска эпизодов обструктивного апноэ сна. Авторы подчеркивают: в центре внимания оказалось не количество сна, а его регулярность.

Что именно изучали и почему это важно

В исследовании участвовали около 400 взрослых, за которыми наблюдали почти два года. Участники предоставляли данные с носимых устройств, отслеживающих параметры сна, и регулярно заполняли медицинские анкеты. Такой длительный мониторинг позволил выявить устойчивые паттерны поведения, которые могут не проявляться в коротких наблюдениях и опросах.

Исследователи обращают внимание, что современный ритм жизни способствует сбоям графика сна: люди поздно ложатся в одни дни и вынуждены вставать рано в другие. При этом многие считают, что главное — "добрать часы". Однако результаты работы показывают, что стабильность расписания может быть не менее важной, чем общая продолжительность отдыха.

Риск апноэ и гипертонии: что показали данные

Анализ собранной информации выявил различия между людьми со стабильным режимом и теми, у кого время засыпания и пробуждения существенно колебалось. У участников с нерегулярным графиком риск кратковременных эпизодов обструктивного апноэ сна был более чем вдвое выше, чем у тех, кто придерживался устойчивого расписания. Это означает, что организм хуже адаптируется к постоянной смене режима, и такие "качели" могут сопровождаться дыхательными нарушениями во сне.

Отдельно исследователи оценили связь с артериальным давлением. У людей с нерегулярным сном риск повышения давления был выше на 71%. При этом, как отмечают авторы, ключевым фактором оказалась не продолжительность сна, а именно регулярность — то есть стабильные часы отхода ко сну и подъема.

Почему носимые устройства становятся инструментом профилактики

Авторы исследования подчеркивают, что нестабильный сон может выступать индикатором скрытых проблем в сердечно-сосудистой системе. Он не обязательно является причиной, но может сигнализировать о неблагополучии, которое развивается постепенно и долго остается незаметным. Именно поэтому внимание к режиму сна рассматривается как возможная часть ранней профилактики.

Кроме того, исследование указывает на потенциал носимых устройств: они позволяют фиксировать отклонения и выявлять риски до того, как появятся выраженные симптомы. Однако ученые предупреждают, что обнаруженные связи носят наблюдательный характер, а для подтверждения причинно-следственных механизмов необходимы дополнительные клинические исследования.