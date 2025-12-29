Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Сон и здоровье
Сон и здоровье
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:33

Нерегулярный сон бьет по организму сильнее, чем недосып: вот что показало двухлетнее исследование

Нерегулярный сон повышает риск гипертонии на 71% — JMIR

Нерегулярный режим сна — даже с отклонениями меньше часа — может оказаться не просто бытовой особенностью, а фактором, связанным с заметно более высоким риском проблем с давлением и дыханием во сне. Об этом сообщает журнал JMIR, опубликовавший результаты исследования ученых из Института Скриппса: нестабильное время засыпания и пробуждения коррелирует с ростом вероятности гипертонии на 71% и более чем двукратным увеличением риска эпизодов обструктивного апноэ сна. Авторы подчеркивают: в центре внимания оказалось не количество сна, а его регулярность.

Что именно изучали и почему это важно

В исследовании участвовали около 400 взрослых, за которыми наблюдали почти два года. Участники предоставляли данные с носимых устройств, отслеживающих параметры сна, и регулярно заполняли медицинские анкеты. Такой длительный мониторинг позволил выявить устойчивые паттерны поведения, которые могут не проявляться в коротких наблюдениях и опросах.

Исследователи обращают внимание, что современный ритм жизни способствует сбоям графика сна: люди поздно ложатся в одни дни и вынуждены вставать рано в другие. При этом многие считают, что главное — "добрать часы". Однако результаты работы показывают, что стабильность расписания может быть не менее важной, чем общая продолжительность отдыха.

Риск апноэ и гипертонии: что показали данные

Анализ собранной информации выявил различия между людьми со стабильным режимом и теми, у кого время засыпания и пробуждения существенно колебалось. У участников с нерегулярным графиком риск кратковременных эпизодов обструктивного апноэ сна был более чем вдвое выше, чем у тех, кто придерживался устойчивого расписания. Это означает, что организм хуже адаптируется к постоянной смене режима, и такие "качели" могут сопровождаться дыхательными нарушениями во сне.

Отдельно исследователи оценили связь с артериальным давлением. У людей с нерегулярным сном риск повышения давления был выше на 71%. При этом, как отмечают авторы, ключевым фактором оказалась не продолжительность сна, а именно регулярность — то есть стабильные часы отхода ко сну и подъема.

Почему носимые устройства становятся инструментом профилактики

Авторы исследования подчеркивают, что нестабильный сон может выступать индикатором скрытых проблем в сердечно-сосудистой системе. Он не обязательно является причиной, но может сигнализировать о неблагополучии, которое развивается постепенно и долго остается незаметным. Именно поэтому внимание к режиму сна рассматривается как возможная часть ранней профилактики.

Кроме того, исследование указывает на потенциал носимых устройств: они позволяют фиксировать отклонения и выявлять риски до того, как появятся выраженные симптомы. Однако ученые предупреждают, что обнаруженные связи носят наблюдательный характер, а для подтверждения причинно-следственных механизмов необходимы дополнительные клинические исследования.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кожа и внутренние органы распознают холод разными механизмами — Acta Physiologica вчера в 23:41
Холод играет двойную игру: кожа и органы чувствуют мороз по разным, опасным правилам

Учёные выяснили, что кожа и внутренние органы по-разному реагируют на холод. Открытие объясняет различия ощущений и важно для понимания терморегуляции.

Читать полностью » ДНК древней чумы нашли в зубе овцы из Аркаима — Cell вчера в 19:10
Смерть на копытах: домашние животные оказались разносчиками чумы за тысячи лет до пандемий

Учёные впервые нашли ДНК чумы бронзового века у домашней овцы, что может объяснить, как смертельная инфекция распространялась по Евразии за тысячи лет до Средневековья.

Читать полностью » Восточная Антарктида пережила коллапс шельфового ледника около 9000 лет назад — Earth вчера в 15:01
Девять тысяч лет назад лёд не выдержал: скрытая катастрофа, которая меняет взгляд на Антарктиду

Учёные выяснили, что Восточная Антарктида уже переживала быстрый коллапс ледников из-за тёплых океанических вод — и это меняет взгляд на её устойчивость.

Читать полностью » Небольшая группа пользователей создаёт большую часть токсичного контента — PNAS вчера в 11:38
Меньшинство правит лентой — интернет выглядит враждебным, хотя реальность совсем другая

Социальные сети кажутся агрессивными из-за яркого меньшинства, но исследования показывают: токсичность редка, а восприятие её масштабов сильно искажено.

Читать полностью » Вращение Земли постепенно замедляется на больших временных масштабах — Ecoticias вчера в 9:31
Земля теряет скорость, а Луна от нас убегает: невероятная связь двух тел

Земля медленно замедляет вращение, и сутки постепенно становятся длиннее. Ecoticias объясняет, почему Луна "тормозит" планету и как ученые это измеряют.

Читать полностью » В программу исследований ввели понятие квалифицированных заказчиков — Мишустин вчера в 8:32
Наука на заказ: готовьтесь, что скоро результаты исследований будет принимать не академик

В программу фундаментальных исследований РФ ввели "квалифицированных заказчиков": они будут формировать запрос на науку и контролировать результаты проектов.

Читать полностью » Кишечные бактерии эволюционируют из-за фастфуда за десятилетия — Nature вчера в 7:44
Западная диета совершила переворот в кишечнике: революция, которую мы не почувствовали

Учёные из UCLA выяснили, что микробиом реагирует на питание быстрее, чем ожидалось: в индустриальных странах бактерии перестраиваются под крахмалы из переработанной еды.

Читать полностью » Анализ скелета Little Foot поставил под вопрос схему ранней эволюции человека — Earth вчера в 3:59
Скелет из глубины веков не вписывается в учебники: находка, которая ломает привычную схему происхождения людей

Почти полный скелет "Маленькой ножки" снова заставил учёных усомниться в привычной классификации австралопитеков и взглянуть иначе на раннюю эволюцию человека.

Читать полностью »

Новости
Экономика
Золото подорожало на 60 процентов в 2025 году — ПРАЙМ
Экономика
Маткапитал потерял почти половину покупательной способности — Косарева
СФО
Студенты из Тувы не смогли уехать из Томска на каникулы — Минобразования
Туризм
Новый год в ОАЭ без переплат возможен при выборе района и отеля — ТурПром
Еда
Оливье в постном варианте готовят с тофу, грибами и фасолью — кулинары
Авто и мото
Продажи машин в РФ упадут из-за переноса спроса осенью — Автостат
Авто и мото
ГАЗ внедрил 8 роботизированных комплексов на производство — пресс-служба
Происшествия
Коллега спас ловца крабов от тигра ударом палки — The Telegraph India
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet