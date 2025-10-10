Почему ваш послеобеденный сон может быть опасен для жизни: выводы Гарварда

Многие считают, что короткий дневной сон помогает восстановить силы и улучшить концентрацию. Однако новое исследование специалистов Гарвардской медицинской школы поставило под сомнение эту популярную привычку. Учёные выяснили, что нерегулярный и продолжительный дневной сон может быть связан с повышенным риском преждевременной смерти. Результаты опубликованы в журнале Sleep.

Как проходило исследование

Авторы проанализировали данные 86 565 добровольцев среднего возраста около 63 лет. Участники носили актиграфические браслеты - устройства, фиксирующие двигательную активность и продолжительность сна. Эти данные позволили исследователям оценить, как часто и сколько времени люди спят днём.

После сбора информации начался 11-летний период наблюдения. За это время умерли 5189 человек — около 6% от общего числа участников. Учёные сопоставили их показатели сна с рисками смертности и обнаружили заметную закономерность.

"Чем дольше и нерегулярнее был дневной сон, тем выше оказывалась вероятность ранней смерти", — отмечают авторы исследования.

Что оказалось самым опасным

Средняя продолжительность дневного сна в выборке составила около 24 минут. Те, кто спал дольше, особенно если сон происходил в разное время суток и с разной частотой, демонстрировали повышенные риски по сравнению с теми, кто отдыхал коротко и стабильно.

Главный вывод исследователей — не сам дневной сон вреден, а его хаотичность и продолжительность. Если человек засыпает днём нерегулярно или дремлет более получаса, это может свидетельствовать о нарушениях ночного сна, хронической усталости или скрытых заболеваниях.

Почему дневной сон может быть тревожным сигналом

По мнению специалистов, нерегулярный дневной сон часто сопровождает такие состояния, как:

апноэ сна (остановки дыхания во сне);

депрессия и тревожные расстройства ;

сахарный диабет и метаболические нарушения ;

сердечно-сосудистые болезни.

Все эти факторы сами по себе увеличивают риск преждевременной смерти. Таким образом, хаотичный дневной сон может быть симптомом, а не причиной проблем со здоровьем.

"Наши данные не означают, что короткий дневной отдых вреден. Но частые и длительные дремоты в течение дня могут указывать на нарушение циркадных ритмов", — подчеркнули учёные.

Польза и вред дневного сна

Тип дневного сна Продолжительность Эффект Короткий (10-20 минут) Регулярно, в одно и то же время Повышает внимание, снижает стресс Средний (30-40 минут) Эпизодически Может вызвать сонливость после пробуждения Долгий (более 60 минут) Часто и в разное время Связан с нарушением сна и повышенным риском болезней

Таким образом, короткий и предсказуемый отдых днём может быть полезен, особенно при недосыпе, но регулярные долгие дремоты — тревожный признак.

Что советуют эксперты

Следить за режимом сна - ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные. Ограничить дневной отдых до 20-30 минут, лучше во второй половине дня. Провериться у врача, если без дневного сна невозможно функционировать — это может быть симптомом апноэ или других расстройств. Не путать усталость со скукой: иногда организм требует не сна, а движения или свежего воздуха. Создать комфортные условия для ночного сна - тишину, прохладу и отсутствие яркого света.

А что если… сон — лишь отражение стресса?

Современные специалисты по сну отмечают: привычка спать днём часто связана не только с физиологией, но и с образом жизни. Постоянное переутомление, стресс и чрезмерное использование гаджетов делают мозг уставшим днём и беспокойным ночью.

Исследования показывают, что умеренная физическая активность, особенно на свежем воздухе, помогает улучшить качество ночного сна и снизить потребность в дневных дремотах.

3 факта о сне, которые стоит знать

Людям старше 60 лет нужно в среднем на 30-40 минут меньше сна, чем молодым. Всего 5 лишних часов бодрствования в неделю могут повысить уровень стресса и артериального давления. Организм восстанавливает силы не только во время сна, но и во время спокойных пауз - например, медитации или чтения.

Перспектива

Авторы исследования подчёркивают, что работа имеет наблюдательный характер, и говорить о прямой причинно-следственной связи пока рано. Тем не менее результаты заставляют пересмотреть отношение к дневному отдыху: он полезен, если короткий, редкий и предсказуемый.