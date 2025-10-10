Почему ваш послеобеденный сон может быть опасен для жизни: выводы Гарварда
Многие считают, что короткий дневной сон помогает восстановить силы и улучшить концентрацию. Однако новое исследование специалистов Гарвардской медицинской школы поставило под сомнение эту популярную привычку. Учёные выяснили, что нерегулярный и продолжительный дневной сон может быть связан с повышенным риском преждевременной смерти. Результаты опубликованы в журнале Sleep.
Как проходило исследование
Авторы проанализировали данные 86 565 добровольцев среднего возраста около 63 лет. Участники носили актиграфические браслеты - устройства, фиксирующие двигательную активность и продолжительность сна. Эти данные позволили исследователям оценить, как часто и сколько времени люди спят днём.
После сбора информации начался 11-летний период наблюдения. За это время умерли 5189 человек — около 6% от общего числа участников. Учёные сопоставили их показатели сна с рисками смертности и обнаружили заметную закономерность.
"Чем дольше и нерегулярнее был дневной сон, тем выше оказывалась вероятность ранней смерти", — отмечают авторы исследования.
Что оказалось самым опасным
Средняя продолжительность дневного сна в выборке составила около 24 минут. Те, кто спал дольше, особенно если сон происходил в разное время суток и с разной частотой, демонстрировали повышенные риски по сравнению с теми, кто отдыхал коротко и стабильно.
Главный вывод исследователей — не сам дневной сон вреден, а его хаотичность и продолжительность. Если человек засыпает днём нерегулярно или дремлет более получаса, это может свидетельствовать о нарушениях ночного сна, хронической усталости или скрытых заболеваниях.
Почему дневной сон может быть тревожным сигналом
По мнению специалистов, нерегулярный дневной сон часто сопровождает такие состояния, как:
-
апноэ сна (остановки дыхания во сне);
-
депрессия и тревожные расстройства;
-
сахарный диабет и метаболические нарушения;
-
сердечно-сосудистые болезни.
Все эти факторы сами по себе увеличивают риск преждевременной смерти. Таким образом, хаотичный дневной сон может быть симптомом, а не причиной проблем со здоровьем.
"Наши данные не означают, что короткий дневной отдых вреден. Но частые и длительные дремоты в течение дня могут указывать на нарушение циркадных ритмов", — подчеркнули учёные.
Польза и вред дневного сна
|Тип дневного сна
|Продолжительность
|Эффект
|Короткий (10-20 минут)
|Регулярно, в одно и то же время
|Повышает внимание, снижает стресс
|Средний (30-40 минут)
|Эпизодически
|Может вызвать сонливость после пробуждения
|Долгий (более 60 минут)
|Часто и в разное время
|Связан с нарушением сна и повышенным риском болезней
Таким образом, короткий и предсказуемый отдых днём может быть полезен, особенно при недосыпе, но регулярные долгие дремоты — тревожный признак.
Что советуют эксперты
-
Следить за режимом сна - ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные.
-
Ограничить дневной отдых до 20-30 минут, лучше во второй половине дня.
-
Провериться у врача, если без дневного сна невозможно функционировать — это может быть симптомом апноэ или других расстройств.
-
Не путать усталость со скукой: иногда организм требует не сна, а движения или свежего воздуха.
-
Создать комфортные условия для ночного сна - тишину, прохладу и отсутствие яркого света.
А что если… сон — лишь отражение стресса?
Современные специалисты по сну отмечают: привычка спать днём часто связана не только с физиологией, но и с образом жизни. Постоянное переутомление, стресс и чрезмерное использование гаджетов делают мозг уставшим днём и беспокойным ночью.
Исследования показывают, что умеренная физическая активность, особенно на свежем воздухе, помогает улучшить качество ночного сна и снизить потребность в дневных дремотах.
3 факта о сне, которые стоит знать
-
Людям старше 60 лет нужно в среднем на 30-40 минут меньше сна, чем молодым.
-
Всего 5 лишних часов бодрствования в неделю могут повысить уровень стресса и артериального давления.
-
Организм восстанавливает силы не только во время сна, но и во время спокойных пауз - например, медитации или чтения.
Перспектива
Авторы исследования подчёркивают, что работа имеет наблюдательный характер, и говорить о прямой причинно-следственной связи пока рано. Тем не менее результаты заставляют пересмотреть отношение к дневному отдыху: он полезен, если короткий, редкий и предсказуемый.
