Утюг
Утюг
Александр Александров Опубликована сегодня в 9:43

Пять правил ухода за деликатными тканями при глажке утюгом

Глажка деликатных тканей требует низкой температуры и аккуратности

Деликатные ткани — это вещи, которые легко повредить при неправильной глажке. Шёлк, шерсть, атлас или кашемир нуждаются в особом подходе, чтобы сохранить форму и внешний вид.

Правильная температура

Главное правило — минимальный нагрев. Для шёлка и атласа подходит режим "низкий", для шерсти и кашемира — средний с функцией пара. Если температура слишком высокая, ткань может пожелтеть или стать блестящей.

Использование проутюжильника

Чтобы защитить вещь, кладут хлопчатобумажную ткань или специальный проутюжильник между материалом и утюгом. Это убирает риск прожога и появления следов от подошвы.

Глажка с изнанки

Шёлк, атлас и деликатные платья всегда гладят с изнанки. Так уменьшается риск повреждения волокон и сохраняется естественный блеск.

Пар без давления

Шерсть и кашемир лучше всего разглаживать вертикальным паром, без прижатия утюга. Это позволяет убрать складки и сохранить объём ткани.

Осторожность с синтетикой

Современные синтетические ткани (полиэстер, вискоза) плавятся при перегреве. Их также стоит гладить на минимальной температуре и через проутюжильник.

Хранение после глажки

После глажки деликатные вещи нужно повесить на плечики, чтобы они окончательно приняли форму. Складывать их сразу не рекомендуется.

