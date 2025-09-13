Пять правил ухода за деликатными тканями при глажке утюгом
Деликатные ткани — это вещи, которые легко повредить при неправильной глажке. Шёлк, шерсть, атлас или кашемир нуждаются в особом подходе, чтобы сохранить форму и внешний вид.
Правильная температура
Главное правило — минимальный нагрев. Для шёлка и атласа подходит режим "низкий", для шерсти и кашемира — средний с функцией пара. Если температура слишком высокая, ткань может пожелтеть или стать блестящей.
Использование проутюжильника
Чтобы защитить вещь, кладут хлопчатобумажную ткань или специальный проутюжильник между материалом и утюгом. Это убирает риск прожога и появления следов от подошвы.
Глажка с изнанки
Шёлк, атлас и деликатные платья всегда гладят с изнанки. Так уменьшается риск повреждения волокон и сохраняется естественный блеск.
Пар без давления
Шерсть и кашемир лучше всего разглаживать вертикальным паром, без прижатия утюга. Это позволяет убрать складки и сохранить объём ткани.
Осторожность с синтетикой
Современные синтетические ткани (полиэстер, вискоза) плавятся при перегреве. Их также стоит гладить на минимальной температуре и через проутюжильник.
Хранение после глажки
После глажки деликатные вещи нужно повесить на плечики, чтобы они окончательно приняли форму. Складывать их сразу не рекомендуется.
