Ирония судьбы скрывает главный секрет праздников: как советский фильм стал неотъемлемой частью Нового года

Франшиза "Гарри Поттер", советская комедия "Ирония судьбы, или С легким паром!" и американский рождественский фильм "Один дома" возглавили рейтинг новогоднего кино, без которого россияне не представляют празднование Нового года. Об этом сообщается в исследовании онлайн-кинотеатра "Кион" и агентства по управлению репутацией Sidorin Lab, доступном ТАСС.

Любимые новогодние фильмы

"Абсолютным фаворитом остается "Гарри Поттер", который занимает первое место как по количеству упоминаний, так и по доле зрительских предпочтений. Следом идут "Один дома" - главный символ западного рождественского кино, и "Ирония судьбы", сохраняющая статус главного национального новогоднего фильма", — говорится в исследовании.

Помимо этих картин, в топ новогодних предпочтений вошли зарубежные фильмы, такие как "Реальная любовь", "Гринч", "Отпуск по обмену", а также отечественные картины "Чародеи", "Морозко" и "Карнавальная ночь". Это сочетание отражает баланс между мировыми хитами и российскими культурными традициями. Российская франшиза "Елки" также заняла значительное место в рейтинге.

Статистика зрительских предпочтений

По данным исследования, предпочтения зрителей распределяются почти поровну. Около 52% аудитории выбирают зарубежные фильмы, а 48% — отечественные.

"Зрители каждый год возвращаются к любимым сюжетам, чтобы вновь пережить знакомые эмоции и атмосферу праздника. Тренд на ностальгию сегодня особенно силен, поэтому в одном культурном поле органично сосуществуют "Гарри Поттер", "Один дома", "Ирония судьбы" и "Елки"", — отметил совладелец и исполнительный директор Sidorin Lab Никита Прохоров.

Ключевой аудиторией новогоднего кино остаются женщины, формирующие основной объем просмотров и обсуждений.