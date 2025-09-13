Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Крахмаление белья
Крахмаление белья
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 5:33

Утюг или отпариватель: кто главный на вашей гладильной доске

Утюг и отпариватель выполняют разные задачи в уходе за одеждой

Домашний уход за одеждой уже давно не ограничивается только утюгом. Отпариватели стали популярны благодаря своей скорости и удобству. Но эти приборы не заменяют друг друга, а решают разные задачи.

Когда нужен утюг

Утюг остаётся незаменимым для тканей, требующих чёткой формы:

  • хлопковые рубашки и постельное бельё,
  • брюки со стрелками,
    льняные вещи.

Гладильная доска и утюг обеспечивают плотный контакт с тканью, что позволяет добиться идеальной гладкости и чётких линий.

Когда рулит отпариватель

Отпариватель удобен для ситуаций, когда ткань нельзя прижимать или нужно быстро "освежить" вещь:

  • шторы, которые трудно снимать,
  • пальто и пиджаки,
  • вечерние и деликатные наряды,
  • рубашка перед выходом, если нужно убрать лёгкие складки.

Пар проникает в волокна, разглаживает их и освежает ткань, устраняя запахи.

Как совмещать

Лучший вариант — использовать оба прибора:

  • утром отпариватель помогает быстро привести в порядок одежду,
  • на выходных утюг и гладильная доска справляются с большими объёмами белья.

Такой подход экономит время в будни и сохраняет аккуратность гардероба.

Итог

Утюг и отпариватель — не конкуренты, а партнёры. Один отвечает за идеальную чёткость и плотные ткани, другой — за деликатность и скорость. Вместе они делают уход за вещами удобным и эффективным

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты по уборке: начинать чистку кухни нужно с вытяжки и верхних полок вчера в 21:23

Один продукт из шкафа превращает кухонные фасады в зеркало — и это не бытовая химия

Секрет идеальной кухни не в часах, проведённых с тряпкой, а в маленьких приёмах и ежедневных привычках, которые работают лучше генеральной уборки.

Читать полностью » Кровать под окном и яркий свет в спальне ухудшают качество сна вчера в 20:14

Кровать под окном — как корабль в шторме: ошибки, которые воруют сон и силы

Узнайте, какие ошибки в обустройстве спальни мешают спокойному сну и как с помощью фэн-шуй легко исправить их без серьёзного ремонта.

Читать полностью » Ловушка мнимой выгоды: где нельзя сокращать бюджет при ремонте вчера в 19:41

Ловушка мнимой выгоды: где нельзя сокращать бюджет при ремонте

Можно ли сократить расходы на ремонт, сохранив качество? Архитектор делится стратегиями, которые помогут избежать переплат и ошибок.

Читать полностью » Дизайнер Игорь Краснов рассказал, какую краску выбрать для ремонта дома вчера в 18:37

Ошибка при выборе краски обернётся аллергией и испорченным ремонтом

Разобраться в огромном ассортименте красок непросто. Мы собрали практичные советы и сравнили основные виды, чтобы ремонт прошёл без ошибок.

Читать полностью » Адвокат Мария Архипова рассказала, как действовать при протечке в квартире вчера в 17:32

Протекла крыша или соседи сверху? Как правильно зафиксировать ущерб

Ливень превратил квартиру в озеро? Рассказываем, как обезопасить себя и имущество, зафиксировать ущерб и добиться компенсации.

Читать полностью » Эксперт Михаил Горбатов рассказал, как избавиться от запотевших труб в ванной комнате вчера в 16:27

Плачущие трубы в ванной: чем обернутся капли на металле

Влага на трубах в ванной — это не просто капли. Конденсат может привести к ржавчине и плесени. Рассказываем, как избавиться от него раз и навсегда.

Читать полностью » Эколог назвал способ воздействия на допустившего антисанитарию соседа вчера в 15:23

Тараканы и запахи в подъезде: как приструнить соседа-неряху

NewsInfo спросило у эколога Ильи Рыбальченко куда обращаться при санитарном беспределе в подъезде.

Читать полностью » Эксперты рассказали, как выбрать канализацию для частного дома вчера в 15:22

Ошибка в канализации обернётся запахом и переделкой всего участка

Септик, шамбо или биостанция? Разбираем все варианты канализации для частного дома, их плюсы и минусы, а также правила установки.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Лёгкие гантели дома: врачи пояснили, какие упражнения выпад и жим укрепляют спину и пресс
Садоводство

Калий и фосфор: как правильно подкормить клубнику в сентябре — инструкция
Еда

Свиной карбонат в фольге с яблоками сохраняет аромат при запекании в духовке
Наука

Разгадан секрет колодца Бархут: мифы и реальность йеменской бездны
Питомцы

Ветеринары сообщили: фумигаторы с пиретроидами опасны для кошек
Авто и мото

Аналитики: 42% россиян выбирают каско в ценовой категории от 10 до 30 тысяч рублей
Еда

Пальчики из куриного филе с начинкой запекаются в духовке до золотистой корочки
Культура и шоу-бизнес

Певец Niletto рассказал о влиянии песен Александра Розенбаума на своё творчество
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet