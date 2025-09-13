Шнур, вода и пыль: три врага долговечной работы утюга

Утюг — прибор, который используется часто, но при этом требует ухода. Неправильное хранение может привести к накипи, ржавчине или поломке шнура. Несколько простых правил помогут продлить срок службы утюга.

Вода в резервуаре

После глажки всегда нужно сливать воду. Остатки жидкости вызывают коррозию, образование накипи и неприятный запах при следующем использовании.

Вертикальное положение

Хранить утюг лучше вертикально, на ровной и устойчивой поверхности. Это снижает риск повреждения подошвы и исключает случайное падение.

Уход за шнуром

Шнур нельзя туго обматывать вокруг утюга. Лучше аккуратно сложить его свободными петлями, чтобы не повредить изоляцию и не вызвать перегибы.

Чистота подошвы

Даже при аккуратном использовании на подошве остаются следы ткани или накипь. Регулярная чистка мягкой тканью или специальными средствами предотвращает появление пятен на одежде.

Хранение в чехле

Если утюг используется не каждый день, его можно хранить в тканевом или пластиковом чехле. Это защищает прибор от пыли и случайных повреждений.

Итог

Долговечность утюга зависит не только от качества модели, но и от привычек владельца. Слив воды, вертикальное хранение и забота о шнуре — простые шаги, которые сохраняют прибор в рабочем состоянии на долгие годы.