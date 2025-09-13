Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Удаление пятен от утюга на белой одежде
Александр Александров Опубликована сегодня в 6:36

Почему даже новый утюг может испортить вашу рубашку

Пятна от утюга появляются из-за неправильного выбора температуры

Утюг — незаменимый помощник в уходе за одеждой. Но иногда вместо идеально гладкой рубашки можно получить пятна или разводы. Причина чаще всего кроется в ошибках использования.

Ошибка №1. Неправильный выбор температуры

Каждая ткань имеет свои требования. Если утюг слишком горячий, синтетика может расплавиться, а на хлопке появятся жёлтые следы. Важно всегда проверять ярлыки на одежде.

Ошибка №2. Грязная подошва

Остатки ткани, накипь и пыль на подошве утюга легко переносятся на светлые вещи. Даже небольшой налёт может оставить тёмные полосы. Регулярная чистка утюга — обязательный ритуал.

Ошибка №3. Жёсткая вода в резервуаре

Использование водопроводной воды часто приводит к появлению белых разводов при отпаривании. Минералы оседают внутри прибора и попадают на ткань. Оптимальный вариант — фильтрованная или дистиллированная вода.

Ошибка №4. Игнорирование деликатных тканей

Шёлк, шерсть и атлас требуют особого подхода. Если гладить их без защитной ткани или на слишком высокой температуре, остаются блестящие пятна и следы от подошвы.

Ошибка №5. Вода и ржавчина

Если хранить утюг с водой в резервуаре, накипь и коррозия со временем попадают на одежду. Результат — рыжие пятна, которые сложно вывести.

Итог

Большинство пятен от утюга связаны не с самим прибором, а с нарушением правил ухода и эксплуатации. Немного внимания к температуре, чистоте подошвы и качеству воды — и одежда останется в идеальном состоянии.

