Удаление пятен от утюга на белой одежде
Александр Александров Опубликована сегодня в 13:01

Почему утюг пачкает вещи и как избавиться от этого навсегда

Утюг оставляет пятна на одежде во время глажки из-за остатков грязи или настроек прибора

Ничто так не портит настроение, как свежевыстиранная вещь, испорченная пятном от утюга. Проблема встречается часто, и она не всегда связана с поломкой. В большинстве случаев виноваты накипь, остатки грязи или неверные настройки прибора.

Накипь и вода низкого качества

При использовании жёсткой воды внутри резервуара образуются солевые отложения. При нагреве они превращаются в грязные капли и выходят через отверстия подошвы, оставляя пятна. Решение простое: использовать фильтрованную воду и периодически очищать систему от накипи.

Загрязнённая подошва

На поверхности утюга накапливаются волокна ткани, крахмал или следы от случайного перегрева. При повторном нагреве они пригорают и пачкают одежду. Подошву нужно регулярно очищать мягкой тканью или специальными карандашами для утюгов.

Неправильный температурный режим

Если утюг слишком горячий, синтетические материалы плавятся и оставляют следы. Наоборот, слишком низкая температура при подаче пара образует мокрые пятна. Важно подбирать режим под конкретную ткань и не нарушать рекомендации на ярлыке одежды.

Остатки воды в резервуаре

После глажки в утюге часто остаётся вода. Со временем она застаивается и при следующем использовании может оставить неприятный запах или пятна. Поэтому после работы воду необходимо полностью сливать.

Что делать, если утюг уже оставляет пятна

  • очистить подошву мягкими средствами, избегая абразивов;
  • провести промывку системы от накипи;
  • использовать фильтрованную воду;
  • проверять и корректировать температурный режим;
  • сливать остатки воды после каждого использования.

Уход предотвращает проблемы

Утюг не должен быть источником пятен. Большинство проблем связано с невнимательностью к мелочам: качеству воды, чистоте подошвы и выбору температуры. Регулярный уход сделает глажку безопасной для одежды и продлит срок службы прибора.

