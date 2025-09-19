Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Уставшая женщина
Уставшая женщина
Опубликована сегодня в 12:00

Утюг брызгает водой? Причины, о которых вы даже не догадывались

Эксперты объясняют, почему утюг начинает брызгать водой во время глажки

Утюг — незаменимый прибор в быту, но нередко он начинает работать неправильно: вместо ровного пара из подошвы вылетают капли воды. Это не только портит одежду, но и сокращает срок службы техники. Чтобы решить проблему, важно понять её причины.

Накипь и жёсткая вода

Главный враг утюгов с парогенерацией — накипь. Использование жёсткой воды приводит к образованию солевых отложений, которые забивают отверстия на подошве. Вода не успевает превращаться в пар и выходит в виде капель. Лучший способ профилактики — наливать фильтрованную или кипячёную воду и регулярно проводить очистку.

Неправильный температурный режим

Частая ошибка — включение подачи пара при недостаточно горячем утюге. Если температура подошвы низкая, вода не испаряется полностью и появляется конденсат. Нужно дождаться нагрева до нужного уровня, прежде чем активировать паровой режим.

Переполнение резервуара

Излишки воды в резервуаре также становятся причиной подтёков. Производители всегда указывают максимальную отметку, и её важно соблюдать.

Состояние фильтра и сопел

Забитые фильтры и загрязнённые сопла ухудшают работу прибора. Их стоит промывать под проточной водой или чистить специальными средствами.

Что делать, если утюг уже брызжет

  • провести очистку от накипи с помощью лимонной кислоты или фирменного средства;
  • использовать только фильтрованную воду;
  • не включать паровой режим при низкой температуре;
  • следить за уровнем воды в резервуаре;
  • регулярно промывать фильтр и отверстия подошвы.

Профилактика решает всё

Разбрызгивание воды — это не поломка, а сигнал о неправильной эксплуатации. Немного внимания к выбору воды, температурному режиму и регулярной чистке — и утюг снова будет работать безупречно.

