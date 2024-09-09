Исследование показало влияние солнечного ветра и микрометеоритов на образование железных наночастиц на Луне

Исследователи из Института физики Китайской академии наук обнаружили, каким образом на Луне образуются наночастицы металлического железа различных размеров.

Анализ образцов, доставленных миссией "Чанъэ-5", выявил два ключевых фактора, влияющих на формирование этих частиц: солнечный ветер и микрометеориты. Ученые изучили стеклянные шарики в лунном грунте, которые содержат наночастицы железа размером от 1 нанометра до 1 микрометра.

Интересным открытием стало то, что более крупные частицы железа концентрируются на краях шариков. Это указывает на то, что они формируются в расплавленном состоянии под воздействием ударов микрометеоритов. В то же время мелкие наночастицы равномерно распределены по всей поверхности стеклянных шариков, что указывает на их образование под влиянием солнечного ветра.

Дальнейшие исследования показали, что размер этих наночастиц влияет на оптические свойства лунной поверхности: мелкие частицы придают ей красноватый оттенок, тогда как крупные - затемняют.

Данное открытие поможет ученым более точно интерпретировать данные дистанционного зондирования Луны и других безатмосферных тел, таких как астероиды. Статья, опубликованная в журнале Nature Astronomy, подчеркивает важность этих исследований для понимания воздействия космической среды на небесные тела без атмосферы.

Фото: flickr.com/Janet Ramsden (CC BY 2.0 license)