Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пожар из-за забытого утюга
Пожар из-за забытого утюга
© defenseimagery.mil by Spc.Crystal Hudson is licensed under public domain
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 11:48

Пожарная грамота для дома: что нужно знать об утюге и фене

Утюг и фен нельзя оставлять включёнными без присмотра

Бытовая техника облегчает жизнь, но при неправильном обращении становится источником риска. Утюг и фен особенно уязвимы: высокая температура и мощное энергопотребление требуют внимательности.

Где нельзя оставлять включёнными

Утюг или фен никогда не стоит оставлять без присмотра, даже на пару минут. Опасны ситуации, когда прибор стоит на ткани, деревянной поверхности или соприкасается с бумагой. Даже современные модели с автоотключением не гарантируют полной безопасности.

Опасные удлинители

Распространённая ошибка — подключение приборов через старые удлинители. Тонкий кабель или перегрузка розеток могут вызвать перегрев и короткое замыкание. Для утюга и фена безопаснее использовать розетку напрямую или удлинитель с защитой от перегрузки.

Зачем нужен термоковрик

Простой аксессуар — термостойкий коврик — предотвращает ожоги поверхности и повышает безопасность. Даже если забытый утюг остался включённым, он оставит жёлтое пятно на чехле доски, а не дыру или возгорание.

История из жизни

Один забытый утюг может стать причиной беды. Но в реальности термоковрик часто спасает: вместо прожжённой гладильной доски остаётся лишь пятно на чехле. Такой опыт убеждает владельцев, что небольшая инвестиция в аксессуар стоит потраченных денег.

Итог

"Пожарная грамота" для утюга и фена проста: не оставляйте приборы включёнными без присмотра, не используйте дешёвые удлинители, всегда держите под рукой термоковрик. Эти правила экономят нервы и защищают дом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Коробки, органайзеры и полки: как правильно хранить тетради и канцелярию сегодня в 3:34

Как школьные вещи перестают превращать дом в хаос

Учебники и ручки быстро захламляют дом, если не придумать систему хранения. Как организовать школьный уголок, чтобы всё было под рукой?

Читать полностью » Контейнеры и пакеты с зип-застёжкой помогают навести порядок в холодильнике и морозилке сегодня в 2:30

Как освободить место в морозилке без выброса продуктов

Нет места в морозилке? Простые приёмы помогут организовать пространство и хранить продукты компактно, не выбрасывая их.

Читать полностью » Эксперты поделились правилами ухода за кухонной техникой и ванной комнатой сегодня в 1:24

Чистота без генеральной уборки: всего 15 минут в день

Поддерживать порядок можно без генеральных уборок. Какие пять простых задач раз в неделю помогут дому оставаться чистым и уютным?

Читать полностью » Специалисты назвали альтернативные места для хранения белья в квартире сегодня в 0:19

Где хранить корзину для белья, если в ванной нет места

Корзина для белья не обязательно должна стоять в ванной. Где ещё её можно разместить, чтобы это было удобно и практично?

Читать полностью » Ошибки при чистке сковороды: металлическая щётка оставляет царапины на нержавейке и алюминии вчера в 23:21

Лёд спасает то, что не возьмёт ни один чистящий порошок: как не превратить любимую сковороду в мусор

Ваш ужин пригорел, а любимая сковорода покрылась черным налетом? Есть неожиданный и быстрый способ очистки, который сработает без химии и усилий.

Читать полностью » Эксперты назвали последствия хаотичного расхламления: беспорядок, потеря мотивации и возвращение хлама вчера в 22:42

Начали с кладовки — получили катастрофу в квартире: как избежать ловушки расхламления

Многие начинают расхламление с неправильных шагов и быстро бросают дело. Узнайте, как избежать ошибок и превратить процесс в удовольствие.

Читать полностью » Эксперты по уборке: начинать чистку кухни нужно с вытяжки и верхних полок вчера в 21:23

Один продукт из шкафа превращает кухонные фасады в зеркало — и это не бытовая химия

Секрет идеальной кухни не в часах, проведённых с тряпкой, а в маленьких приёмах и ежедневных привычках, которые работают лучше генеральной уборки.

Читать полностью » Кровать под окном и яркий свет в спальне ухудшают качество сна вчера в 20:14

Кровать под окном — как корабль в шторме: ошибки, которые воруют сон и силы

Узнайте, какие ошибки в обустройстве спальни мешают спокойному сну и как с помощью фэн-шуй легко исправить их без серьёзного ремонта.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Хризантемы цветут при сокращении дня до 10–12 часов: правила ухода в сентябре
Спорт и фитнес

Максим Глушенков признался, что редко смотрит футбол и предпочитает сериалы
Красота и здоровье

Депутат Павел Крупник предложил ввести ответственность за злоупотребление медпомощью
Авто и мото

Mash: Mercedes подал заявки в Роспатент на бренд и сервисное обслуживание в России
Наука

Российско-эмиратский прорыв: новая модель прогнозирует опасные вибрации самолётов
Авто и мото

Признаки того, что тормозную жидкость пора менять: осадок, мягкая педаль и снижение эффективности
Культура и шоу-бизнес

Александр Маршал на юбилее Долиной призвал чаще звонить родителям
Еда

По данным шеф-повара, кекс с цедрой апельсина выпекается в духовке до золотистой корочки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet