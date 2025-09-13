Пожарная грамота для дома: что нужно знать об утюге и фене

Бытовая техника облегчает жизнь, но при неправильном обращении становится источником риска. Утюг и фен особенно уязвимы: высокая температура и мощное энергопотребление требуют внимательности.

Где нельзя оставлять включёнными

Утюг или фен никогда не стоит оставлять без присмотра, даже на пару минут. Опасны ситуации, когда прибор стоит на ткани, деревянной поверхности или соприкасается с бумагой. Даже современные модели с автоотключением не гарантируют полной безопасности.

Опасные удлинители

Распространённая ошибка — подключение приборов через старые удлинители. Тонкий кабель или перегрузка розеток могут вызвать перегрев и короткое замыкание. Для утюга и фена безопаснее использовать розетку напрямую или удлинитель с защитой от перегрузки.

Зачем нужен термоковрик

Простой аксессуар — термостойкий коврик — предотвращает ожоги поверхности и повышает безопасность. Даже если забытый утюг остался включённым, он оставит жёлтое пятно на чехле доски, а не дыру или возгорание.

История из жизни

Один забытый утюг может стать причиной беды. Но в реальности термоковрик часто спасает: вместо прожжённой гладильной доски остаётся лишь пятно на чехле. Такой опыт убеждает владельцев, что небольшая инвестиция в аксессуар стоит потраченных денег.

Итог

"Пожарная грамота" для утюга и фена проста: не оставляйте приборы включёнными без присмотра, не используйте дешёвые удлинители, всегда держите под рукой термоковрик. Эти правила экономят нервы и защищают дом.