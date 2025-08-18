Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:08

Болезнь, которая не убивает, но меняет жизнь

Врач Кондрахин назвал основные симптомы железодефицитной анемии

Анемия развивается не за один день. Как пояснил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, железодефицит чаще всего формируется постепенно — из-за неправильного питания, нарушений в работе органов или вследствие кровотечений.

Почему это состояние важно не игнорировать

"При анемии ухудшается общее состояние человека, органам не хватает кислорода. Но это состояние не представляет серьёзной угрозы для жизни человека и не может резко подорвать здоровье. Обычно при нехватке железа люди не могут умереть. Организм приспосабливается к этому состоянию, но качество жизни меняется", — отметил специалист в беседе с "Вечерней Москвой".

Основные симптомы железодефицита

  • бледность кожи и слизистых;
  • одышка;
  • судороги;
  • необычные пищевые предпочтения (желание пробовать несъедобное);
  • головокружение и обмороки;
  • общая слабость;
  • выпадение волос.

При появлении таких признаков важно пройти обследование и корректировать уровень железа, чтобы избежать хронической усталости и осложнений.

